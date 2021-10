Anni da cane, il teaser trailer del film

Ecco la trama del film: “ Stella è un’adolescente impacciata , cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo , un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva”.

Ecco le dichiarazioni di Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios, in merito ad Anni da cane: “Siamo felici di sostenere il crescente numero di titoli scripted Amazon Original in Europa con questa storia italiana così speciale. Il nostro primo film Amazon Original italiano, Anni da cane, si aggiungerà alla serie di coinvolgenti show di fiction in produzione in Italia, tra cui Bang Bang Baby, Everybody Loves Diamonds e Vita da Carlo. Questa è una storia affascinante e speriamo sarà per gli spettatori Prime Video nel mondo un film da non perdere”. Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, Italia, ha inoltre aggiunto: “Anni da cane rappresenta una tappa fondamentale per gli Amazon Studios in Italia. Siamo entusiasti di far partire la nostra prima produzione cinematografica con un partner prestigioso come Notorious Pictures e un team creativo di giovani e talentuosi filmmaker. Con il prezioso supporto di questa incredibile squadra offriremo agli spettatori una storia unica nel suo genere, dai toni di commedia, ma venata di tenerezza e sensibilità, capace di parlare in maniera diretta al pubblico dei ragazzi, usando il loro stesso linguaggio”.