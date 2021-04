Notte degli Oscar 2021: tutte le emozioni di un'edizione storica

Ebbene, come ha potuto constatare chi ha seguito la cerimonia in diretta su Sky, le promesse non sono state tradite. Grazie a una sapiente regia e a una formula leggermente rinnovata rispetto al passato, la 93esima edizione degli Academy Awards è stata una delle più “agili” dei tempi recenti, senza per questo rinunciare allo spettacolo.

E così, con una serie di conferme e di emozionanti colpi di scena, si è conclusa la Notte degli Oscar 2021. Si trattava senza dubbio di una delle edizioni degli Oscar più attese da molti anni a questa parte, per via delle tante sfide da affrontare per mettere in piedi un evento di questa portata in piena pandemia.

Accanto alla tradizionale venue del Dolby Theatre, quest’anno la Notte degli Oscar ha aggiunto la nuova location della Union Station. Il tanto agognato red carpet ha avuto luogo, e vari ospiti hanno arricchito la serata. E, cosa molto importante, rispetto ad altri premi che nei mesi passati si sono dovuti rassegnare a imbarazzati discorsi di ringraziamento via Zoom, i vincitori hanno potuto ritirare la loro statuetta in presenza.

approfondimento

Chadwick Boseman, il commosso ricordo di Michael B. Jordan

Tra i momenti più emozionanti della cerimonia è impossibile non segnalare il toccante (e dovuto) tributo ai protagonisti del cinema scomparsi quest’anno, fra i quali figura Chadwick Boseman, l’ormai leggendario Black Panther della Marvel, protagonista di Ma’ Rainey’s Black Bottom. E, a proposito di emozioni e colpi di scena, proprio il fatto che non sia stato lui ad aggiudicarsi la statuetta come Miglior attore ha costituito una delle principali sorprese della serata.



A spuntarla, infatti, è stato il veterano Anthony Hopkins, grazie alla sua eccezionale performance in The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller. Il fatto che l’annuncio dei nomi dei migliori attori protagonisti (l’altra vincitrice è stata Frances McDormand grazie a Nomadland) sia arrivato a fine serata, dopo il suddetto tributo e addirittura, cosa insolita, dopo la premiazione per il Miglior film, ha suscitato polemiche nella comunità black, perché secondo alcuni si è scelto di sfruttare una triste perdita per fare audience. Non è inoltre passato inosservato il fatto che Hopkins non fosse presente a ritirare il premio.



Polemiche a parte, a trionfare (come peraltro previsto) in questa Notte degli Oscar 2021 è stato soprattutto Nomadland, che ha portato a casa tre Oscar “pesantissimi”: Miglior film, Miglior regia a Chloé Zhao e, per l’appunto, Miglior attrice protagonista a Frances McDormand (qui trovate tutti i vincitori).