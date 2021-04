Il 22 aprile Amber Laura Heard spegne 35 candeline. Diventata celebre grazie a film come “Drive Angry” e “The Rum Diary - Cronache di una passione”, l'attrice ha fatto parlare di sé anche per la turbolenta vita privata. Il matrimonio con Johnny Depp si è concluso con accuse e recriminazioni: entrambi affermano di aver subito violenze e aggressioni dall'ex, con tanto di prove e documentazioni in tribunale. Ma ripercorriamo la vita e la carriera di Amber