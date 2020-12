Amber Heard, entusiasta della Snyder Cut, dichiara: "Amo i Nerd"

L'ex moglie di Johnny Dep è tornata a vestire i panni di Mera per il director's cut del film del 207. In occasione della presentazione della miniserie "The Stand", L'attrice ha confermato la sua presenza in Aquaman 2 e dichiarato il suo amore per la cultura nerd

È arrivata la rivincita dei Nerds Non che ne avessero bisogno, visto che oramai la parola ha perso, qualsiasi valenza negativa. La definizione del 2017 dizionario Devoto Oli, ossia "giovane di modesta prestanza fisica» con una «passione ossessiva per le nuove tecnologie" risulta semplicistica e soprattutto anacronistica Al netto che è pressoché impossibile limitare i confini di una parola dai molteplici significati, forse ha ragione la scrittrice Eleonora C. Caruso, significa. "Vivere attivamente le passioni anziché subirle».

la pensa così pure Amber Heard. Alla rivista americana Comic book, nel corso della conferenza stampa di presentazione della miniserie The Stand (tratta da Stephen King) in cui l’ex moglie di Johnny Depp interpreta il personaggio di Andine Cross la star ha dichiarato: “Sono così emozionata. Abbiamo appena finito le riprese di Justice League Snyder Cut e dico solo che amo i nerd. Amo i nerd, ca**o, scusate il linguaggio. Zac Snyder è il perfetto esempio di nerd.

Tratta dal romanzo L'Ombra dello Scorpione di Stephen King, The Stand (creata da Josh Boone, Benjamin Cavell) è una miniserie in 10 puntate che uscirà negli Stati Uniti il 17 dicembre del 2020. Tra i produttori c'è anche Owen King, figlio di Stephen, che ha firmato la sceneggiatura dell'ultimo episodio, che presenterà un finale differente da quello del libro del padre. Anche a proposito di questa attesa miniserie Amber Heard ha manifestato tutto il suo entusiasmo: "E poi sono entrata in questo progetto, The Stand, grazie a un vero nerd sfegatato, Mosh Boone, che ci ha riuniti tutti per questo progetto di adattamento del romanzo di Stephen [King}. Credo sia un'ottima regola pratica da seguire, specialmente per questo genere che adoro. La regola è "segui il nerd e punta alla passione nerd".