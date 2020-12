The Stand, il trailer della serie tratta dal romanzo di Stephen King

The Stand, ecco di cosa parla

approfondimento

"The Stand", uscito il teaser trailer della nuova serie

È stata annunciata la data di uscita di “The Stand” in Italia: la serie sarà disponibile nel catalogo di StarzPlay dal 3 gennaio 2021. La trasposizione televisiva del romanzo di Stephen King “L'ombra dello scorpione” è composta da nove episodi e debutterà su CBS All Access il prossimo 17 dicembre. “The stand” è una miniserie che racconta di un mondo apocalittico, decimato da una pandemia di peste. Il destino dell’umanità è tutto sulle spalle di madre Abagail, interpretata da Whoopi Goldberg, 108 anni, e da altri pochi sopravvissuti. Il loro nemico si chiama Randall Flagg (Alexander Skarsgård), l’Uomo Oscuro. Una differenza rispetto al romanzo riguarda il finale, scritto da King in persona per questo adattamento. Oltre a Whoopi Goldberg e Alexander Skarsgård, nel cast ci sono anche James Marsden, Odessa Young, Jovan Adepo, Amber Heard (Aquaman), Owen Teague, Henry Zaga (The New Mutants), Brad William Henke, Irene Bedard, Nat Wolff, Eion Bailey, Heather Graham, Katherine McNamara (Arrow), Fiona Dourif, Natalie Martinez, Hamish Linklater, Daniel Sunjata e Greg Kinnear. Ecco la sinossi: “La serie presenterà una visione apocalittica di un mondo decimato da un’epidemia e metterà in scena una lotta fondamentale tra il bene e il male. Il destino del genere umano graverà sulle fragili spalle di Madre Abagail e su un gruppo di sopravvissuti. Questa donna, Abagail Freemantle, diventa la leader spirituale di questo gruppo di sopravvissuti, che tenta di ricreare una società democratica nella città di Boulder in Colorado (la zona libera)”. La serie è prodotta da CBS Studios ed è distribuita da ViacomCBS Global Distribution Group. Lo showrunner e produttore esecutivo è Benjamin Cavell, insieme a Taylor Elmore, Will Weiske, Jimmy Miller, Roy Lee e Richard P. Rubinstein. Josh Boone è regista e produttore esecutivo del primo episodio e di quello finale.