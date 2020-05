Revival, nuovo horror tratto da un romanzo di Stephen King

Un nuovo romanzo di Stephen King verrà adattato per il cinema. Si tratta di “Revival”, pubblicato nel 2014. Ancora una volta dunque il mondo letterario del celebre autore troverà spazio sul grande schermo, con Mike Flanagan al lavoro per l’adattamento. Una coppia di certo non inedita, considerando come i due abbiano già collaborato a “Il gioco di Gerald” e “Doctor Sleep”. Il re del brivido nuovamente protagonista dopo la serie TV “The Outsider”.



A occuparsi della produzione sarebbe “Warner Bros”, intenzionata a dar seguito al successo ottenuto dai due capitoli di “IT”, tra gli horror più apprezzati degli ultimi anni. Progetto affidato a Trevor Macy, che si è già occupato in passato della produzione di “Doctor Sleep”, con protagonista Ewan McGregor. Un film già particolarmente atteso per i fan di King e dell’horror. Mike Flanagan è infatti un veterano del genere, dopo i due film già citati e poi “Oculus”, “Somnia”, Il terrore del silenzio” e “Ouija – L’origine del male”.

Revival, la trama

Storia ambientata in New England, circa 50 anni fa. Un’ombra si allunga sul piccolo Jamie Morton, intento a giocare in giardino con i suoi soldatini. Si tratta del nuovo pastore, il reverendo Charles Jacobs, giunto in città con la sua splendida moglie al fianco. Ha una chiara intenzione: trasformare la chiesa locale.

Un giovane pastore sorprendente, molto intelligente e simpatico. Riesce in poco tempo a conquistare la fiducia della comunità, così come l’amicizia del piccolo Jamie. Questi vede in lui un vero e proprio eroe. Tutto cambia però nel momento in cui su di lui si abbatte una tragedia. Il paradiso che si illudeva d’aver trovato svanisce di colpo. Rinnega di fatto Dio e viene bandito dalla comunità a causa del suo comportamento. Da allora trascorrono 30 anni e il piccolo Jamie, ormai grande, è divenuto una celebrità. La sua vita si divide tra musica e droga. Di colpo si ritrova dinanzi Charles Jacobs, col quale sugellerà un patto terribile.