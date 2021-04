Aquaman 2, Pilou Asbaek nel cast del film con Jason Momoa

Grande attesa per il sequel del film campione di incassi che ha dominato il botteghino a livello internazionale. Poche ore fa Deadline ha annunciato in esclusiva l’arrivo di Pilou Asbae k nel progetto che vedrà Jason Momoa vestire nuovamente i panni di Aquaman.

Aquaman 2, i dettagli del film

Mentre James Wan si prepara a tornare dietro la macchina da presa ricoprendo anche il ruolo di produttore insieme a Peter Safran, un’anticipazione ha conquistato grande attenzione mediatica. Infatti, stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine Deadline, l’attore danese, classe 1982, sarebbe entrato a far parte del nuovo film; al momento Warner Bros. non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Per quanto riguarda la produzione della pellicola con protagonista Joseph Jason Namakaeha Momoa, questo il nome all’anagrafe, la sceneggiatura sarà a cura di David Leslie Johnson-McGoldrick, mentre non ci sono dettagli sulla trama. Non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Al momento, l’unica informazione comunicata riguarda la data di distribuzione, infatti la pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche a fine anno, più precisamente il 16 dicembre 2022.