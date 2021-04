Aquaman 2, Amber Heard condivide uno scatto dal set

L'attrice ha confermato con una foto il suo coinvolgimento nel secondo capitolo della pellicola dedicata al personaggio della DC Comics Condividi:

Amber Heard è tornata sul set di Aquaman. Ad annunciarlo la stessa attrice con una foto scattata durante le riprese. La foto immortala la star 34enne in un momento di relax, tra i vari furgoni della produzione, impegnata nella lettura del romanzo “Surface Detail” dell’autore sci-fi Iain M. Banks.

Amber Heard torna in Aquaman 2 approfondimento Aquaman, cancellato il film spin-off The Trench “Prima che Aquaman prendesse le ultime pagine di questo libro. #MiprendounkindleperAquaman2” ha scritto Amber a corredo dello scatto. Nei commenti Jason Momoa ha risposto con alcune emoji che ridono. Il riferimento è ad alcune dichiarazioni fatte dalla star 34enne in un'intervista: “Jason è allergico all’essere ignorato. Non può stare fermo. Quindi, qualunque cosa accada, ti spingerà, pungolerà, ti darà una spinta, qualsiasi cosa per attirare la tua attenzione, specialmente se ti piace un’attività più tranquilla come la lettura. Sul set, mi piace leggere e basta. Lo fa impazzire. Così ha adottato rapidamente questo metodo per darsi sollievo, strappare le ultime pagine del mio libro. Il che è fastidioso. Arrivi alle ultime 10 pagine e non sai come finisce la storia”. Lo scatto rivela che l’attrice si trova già sul set e che ha già fatto tingere i capelli di rosso. Si tratta di una notizia, viste le diverse petizioni e proteste da parte dei fan di Johnny Depp, che da mesi chiedono alla Warner Bros. di non includere la Heard nel sequel e di licenziare la sua interprete. La major non sembra però intenzionata a cacciare l'attrice, almeno fino al termine del processo per diffamazione intentato da Depp contro l'ex moglie. Le richieste di rimuoverla dal ruolo di Mera sono arrivate dopo il licenziamento di Johnny Depp dal ruolo di Grindelwald per “Animali fantastici 3”.

La petizione contro Amber Heard approfondimento Johnny Depp picchiò Amber Heard: sentenza definitiva, negato l’appello La petizione per rimuovere Amber Heard da Aquaman 2 ha raggiunto oltre 900mila firme. L'attrice ha accusato l'ex marito Johnny Depp di abusi fisici e verbali. L'attore, dal canto suo, ha citato in giudizio Amber per diffamazione nel 2019, dopo aver scritto un editoriale per il Washington Post sostenendo di essere stato vittima di violenza domestica durante il loro matrimonio. La petizione dei fan di Depp recita così: “Amber Heard è stata denunciata da Johnny Depp in quanto molestatrice domestica. Nella sua causa da 50 milioni di dollari, Johnny Depp descrive molti episodi di abusi domestici che ha subito per mano della sua ex moglie Amber Heard, incluso un incidente in cui lo ha colpito due volte in faccia e un altro in cui gli ha fracassato il dito con una bottiglia di vodka, che è stato poi sistemato chirurgicamente. Porterà le cicatrici di tale gesto per il resto della sua vita.”