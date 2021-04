Aquaman, cancellato il film spin-off The Trench

Cancellato anche “New Gods” ma Warner Bros e DC Films non escludono la possibilità di un nuovo sviluppo in futuro

Non è da escludere che un giorno, tra qualche anno, l’idea possa essere riproposta. Al momento, però, Warner Bros ha preferito concentrare le proprie forze sul sequel di “Aquaman”. Differenti invece le motivazioni che hanno condotto alla cancellazione del progetto “New Gods”, originariamente creato da Jack Kirby . Il film non vedrà mai la sala perché i parametri del progetto erano ormai andati ben oltre quelli di uno standalone .

Ecco la dichiarazione pubblicata da Warner Bros e DC Films: “Alcuni titoli in sviluppo, tra i quali ‘The Trench’ e ‘New Gods’, non andranno avanti con la realizzazione come parte della nostra lista DC. Ringraziamo tutti i nostri partner, Ava DuVernay, Tom King, James Wan e Peter Safran, per il tempo e la collaborazione durante questo processo. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro su altre storie DC. I progetti resteranno nelle loro abili mani, nel caso in cui dovessero andare avanti in futuro”.

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere ad aprile

Le porte non sono totalmente chiuse, dunque, ma è difficile pensare come entrambi possano essere riproposti in futuro. Ad ogni modo, considerando gli attuali piano di Warner Bros, è improbabile se ne possa discutere nuovamente nei prossimi 2-3 anni.

Per quanto concerne “The Trench”, pare siano state prese in considerazione svariate piste. Analizzato l’effettivo interesse del pubblico per una pellicola spin-off, che andasse a esplorare il Regno di Atlantide di Aquaman, era stata paventata la pista HBO Max. Opzione scartata, infine, considerando come il progetto avrebbe probabilmente generato qualcosa di più di un semplice standalone.

“New Gods” era invece in sviluppo dal 2018 e avrebbe portato al cinema una storia alquanto articolata. Considerata però la presenza di Darkseid nella versione di Zack Snyder della “Justice League”, si è deciso di aspettare e far passare più tempo tra un’apparizione e l’altra del villain. Ciò rende questa, tra le due, la pellicola con più probabilità di ritorno in fase di sviluppo nel prossimo futuro.