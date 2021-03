Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 13 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 13 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Prima ti sposo, poi ti rovino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



George Clooney e Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica. Una donna che colleziona mariti sposa l’avvocato che l’ha incastrata in una causa.

Gli anni dei ricordi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Winona Ryder e Anne Bancroft in una emozionante pellicola in cui una studentessa ascolta le storie di alcune donne per la sua tesi.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Proof – La prova, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Anthony Hopkins, Gwyneth Paltrow e Jake Gyllenhaal in un dramma diretto da John Madden.

300, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Film tratto da un graphic novel. Re Leonida riunisce alcuni guerrieri spartani per fermare i persiani.

Film commedia da vedere stasera in tv



Gli indifferenti, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Trasposizione cinematografia dell’opera di Alberto Moravia, con Valeria Bruni Tedeschi ed Edoardo Pesce.

Vengo anch’io, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Il duo comico Nuzzo e Di Biase nel loro primo film, una commedia on the road.

40 sono i nuovi 20, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Reese Witherspoon in una commedia. Una mamma single 40enne decide di ospitare tre aspiranti registi 20enni in casa.

A tu per tu, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Paolo Villaggio e Johnny Dorelli in una commedia nostrana. In industriale in fuga dalla finanza si serve di un ingenuo tassista per scappare.

Film di azione da vedere stasera in tv



Conan the Barbarian, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Jason Momoa nel remake del film cult che lanciò Arnold Schwarzenegger. Conan cerca di vendicarsi di un maestro dell’occulto.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Super 8, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Una giovanissima Elle Fanning in una pellicola di J.J. Abrams. Un gruppo di ragazzini filma uno strano disastro ferroviario.

Killerman, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Liam Hemsworth in un incredibile action. Un uomo che ricicla denaro sporco si risveglia un giorno senza memoria, con milioni di dollari in contanti e della droga.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Secondo film della saga prequel dell’universo di Harry Potter, con Johnny Depp e Jude Law nel cast.

Film di animazione da vedere stasera in tv



La famiglia Addams, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Primo lungometraggio animato dedicato alla famiglia Addams, che vuole impedire la costruzione di un nuovo quartiere nei pressi del suo castello.

Film thriller da vedere stasera in tv



Nella morsa del ragno, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Morgan Freeman indaga sul rapimento della figlia di un senatore, scoprendo una sconvolgente verità.

The Interpreter, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Sidney Pollack dirige Nicole Kidman e Sean Penn. Un’interprete ONU scopre un complotto ai danni di un capo di stato africano e finisce nei guai.

I programmi in chiaro



Captain Phillips – Attacco a mare aperto, ore 21:25 su Rai 1



Tom Hanks interpreta un comandante di una nave che viene attaccata da una banda di pirati.

FBI, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, pronto per combattere il crimine.

Fame d’amore, ore 21:45 su Rai 3



Francesca Fialdini conduce una trasmissione sui disturbi alimentari e sui rapporti dei giovani con il cibo.

Lo chiamavano Bulldozer, ore 21:20 su Rete 4



Bud Spencer interpreta un competitor nella sfida di braccio di ferro che, dopo il ritiro iniziale, decide di ritornare in sella.

C’è posta per te, ore 21:20 su Canale 5



Maria De Filippi torna con C’è posta per te, format televisivo che aiuta il confronto tra persone tramite l’espediente della posta.

Pets : vita da animali, ore 21:20 su Italia 1



Fortunato e famoso film d’animazione sugli animali domestici targato Illumination.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:18 su La7



Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

I passi dell’amore, ore 21:30 su TV8



Durante il tour promozionale per il suo ultimo romanzo uno scrittore si innamora di una terapista.

Ostaggi – Attacco allo scuolabus, ore 21:25 su Nove



Interessante e toccante documentario sulla sfiorata strage di Crema nel marzo del 2019.