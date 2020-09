Reese Witherspoon: la tenera foto con la figlia per il compleanno

L'attrice ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme alla primogenita Ava Elizabeth Phillippe, per festeggiare i 21 anni della ragazza. La somiglianza tra le due è a dir poco impressionante

Tale madre, tale figlia. Il detto vale tutto per Reese Witherspoon (FOTO) e la sua primogenita Ava Elizabeth Phillippe, nata il 9 settembre 1999 dall'amore con il primo marito Ryan Phillippe. L'attrice, 44 anni, ha postato uno scatto su Instagram insieme alla figlia, che le somiglia molto.

Reese Witherspoon, gli auguri alla figlia Ava approfondimento 5 motivi per guardare Little Fires Everywhere con Reese Witherspoon Stesso sorriso, stesso sguardo, stessi capelli lisci e biondi. Reese Witherspoon e sua figlia Ava sono davvero due gocce d'acqua. In occasione del 21esimo compleanno della ragazza, l'attrice ha postato su Instagram due foto e una dedica speciale. “Wow! Com'è possibile che questa ragazzina abbia adesso 21 anni? Buon compleanno alla mia dolce ragazza che è diventata un'incredibile giovane donna. La sua gentilezza, la sua compassione e il suo enorme cuore non smettono mai di stupirmi. Ava, non ci sono abbastanza parole per descrivere quanto sono orgogliosa di tutto ciò che hai già realizzato. Non vedo l'ora di vedere tutto il bene che metterai in questo mondo. Ti voglio tanto bene” ha scritto Reese a corredo del post. La ragazza ha replicato immediatamente: “Ti voglio bene anche io mamma”.

Tanti anche i commenti delle amiche celebri di Reese. “Buon compleanno, Ava! E congratulazioni per questi 21 da mamma, Reese” ha scritto Jennifer Garner. “Buon compleanno alla bambina a cui ho rubato un gelato quasi 20 anni fa. Mi dispiace. Sei bellissima” ha commentato scherzosamente Selma Blair. “Awwww...Buon compleanno!” sono state le parole di Viola Davis. E poi ancora non sono mancati gli auguri di Octavia Spencer, Kerry Washington, Meghan Trainor e tante altre. “I miei ragazzi hanno un rapporto bellissimo” ha raccontato tempo fa Reese in un'intervista, parlando dei suoi figli. “Ava per Tennessee è una seconda mamma. A volte lui ci confonde, ricordo quella volta in cui le ha detto ‘Buona festa della mamma!'”.