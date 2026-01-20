Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni canta con Diodato Senza Fine

Emozioni inattese a Che Tempo che Fa che ha celebrato il mito di Ornella Vanoni con una serata di emozioni, musica e ricordi. Ma la vera sorpresa c'è stata quando la puntata volgeva al termine: a sorpresa è salita sul palco Camilla Ardenzi, nipote della cantante scomparsa lo scorso 21 novembre: per lei era per la prima volta in televisione e superato il momento di emozione ha duettato in Senza fine (il capolavoro che Gino Paoli scrisse per Ornella nel 1961) con Diodato.

CAMILLA ARDENZI VORREBBE UN FUTURO NELLA MUSICA



I social sono impazziti per questa inaspettata interpretazione. Camilla Ardenzi ha affascinato per la la vicinanza emotiva alla nonna e per l'armonia che si è subito instaurata con Diodato. Camilla ha ammesso con Fabio Fazio di voler provare a costruirsi un futuro nella musica: “Per me è molto bello essere qui e direi che mi manca, ma la sua presenza è a me percettibile -ha detto Camilla- e sento in ogni suo abito un odore inconfondibile. Ascoltando le canzoni da lei cantate provo una dolce melanconia e una buffa irriverenza. Io la sento, nella sua immortale poesia e penso di non essere l’unica“. Prima volta in televisione ma non debutto in assoluto con Senza fine in quanto poco tempo fa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video scrivendo "una parte di te dentro e con me senza fine. Grazie" e cantando, accompagnata da una chitarra questo meraviglioso brano del 1961.