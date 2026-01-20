Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni canta con Diodato Senza Fine

Musica

L'inaspettata esibizione a Che Tempo Che Fa ha entusiasmato e la ragazza ha ammesso che le piacerebbe costruirsi un futuro nella musica

Emozioni inattese a Che Tempo che Fa che ha celebrato il mito di Ornella Vanoni con una serata di emozioni, musica e ricordi. Ma la vera sorpresa c'è stata quando la puntata volgeva al termine: a sorpresa è salita sul palco Camilla Ardenzi, nipote della cantante scomparsa lo scorso 21 novembre: per lei era per la prima volta in televisione e superato il momento di emozione ha duettato in Senza fine (il capolavoro che Gino Paoli scrisse per Ornella nel 1961) con Diodato.

CAMILLA ARDENZI VORREBBE UN FUTURO NELLA MUSICA

I social sono impazziti per questa inaspettata interpretazione. Camilla Ardenzi ha affascinato per la la vicinanza emotiva alla nonna e per l'armonia che si è subito instaurata con Diodato. Camilla ha ammesso con Fabio Fazio di voler provare a costruirsi un futuro nella musica: “Per me è molto bello essere qui e direi che mi manca, ma la sua presenza è a me percettibile -ha detto Camilla- e sento in ogni suo abito un odore inconfondibile. Ascoltando le canzoni da lei cantate provo una dolce melanconia e una buffa irriverenza. Io la sento, nella sua immortale poesia e penso di non essere l’unica“. Prima volta in televisione ma non debutto in assoluto con Senza fine in quanto poco tempo fa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video scrivendo "una parte di te dentro e con me senza fine. Grazie" e cantando, accompagnata da una chitarra questo meraviglioso brano del 1961.

Approfondimento

Ornella Vanoni e Gino Paoli, una intensa storia d'amore. FOTO
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/13
Approfondimenti

Si è spenta Ornella Vanoni, icona della canzone italiana. FOTOSTORIA

Tra le più grandi interpreti della musica italiana, Ornella Vanoni – scomparsa a Milano a 91 anni – lascia un’eredità artistica che attraversa oltre sessant’anni di carriera, con 112 lavori tra album, EP e raccolte. La sua vita è stata segnata da esperienze creative e collaborazioni con grandi nomi che hanno contribuito a definire il suo stile unico e inconfondibile.

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Ashton Kutcher sull'ex moglie Demi Moore: "Sono orgoglioso di lei"

Spettacolo

L'attore, che recita nella serie tv The Beauty di Ryan...

The Paper, lo spin-off di The Office dal 26 gennaio su Sky e NOW

Serie TV

Arriva su Sky e NOW The Paper, la nuova serie mockumentary dagli autori di The Office. Ambientata...

Billie Eilish condanna violazioni diritti civili e violenza dell'ICE

Spettacolo

Durante una cerimonia di premiazione per il suo impegno a favore della giustizia ambientale,...

Gli abiti da sposa più belli disegnati da Valentino Garavani. FOTO

Spettacolo

Principesse e regine delle passerelle, star del grande e del piccolo schermo. Valentino Garavani...

14 foto

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni canta con Diodato Senza Fine

Musica

L'inaspettata esibizione a Che Tempo Che Fa ha entusiasmato e la ragazza ha ammesso che le...

Spettacolo: Per te