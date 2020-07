Jane Lynch è un’attrice, doppiatrice e conduttrice televisiva americana. Nata il 14 luglio 1960, compie 60 anni in questo 2020. Il suo volto è noto soprattutto per il ruolo di Sue Sylvester nella serie TV “Glee”, che le ha consentito di aggiudicarsi un Emmy e un Golden Globe. In carriera ha vinto altri tre Emmy Awards, dei quali due come conduttrice del gioco televisivo “Hollywood Game Night”. Il terzo invece come guest star della serie “La fantastica signora Maisel”