Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 17 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 17 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantici da vedere stasera in TV

Le ragazze del Coyote Ugly, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una giovane ragazza sbarca a Manhattan per riuscire a diventare una cantante di successo. Deve però mantenersi lavorando e così inizia a fare la barista in un locale alquanto particolare, il Coyote Ugly.

Lezioni di cioccolato, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Commedia romantica con Luca Argentero e Violante Placido. Dopo essere stato obbligato a prendere parte a un corso di pasticceria, un geometra molto cinico inizia ad addolcire il proprio carattere, fino a innamorarsi.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La diseducazione di Cameron Post, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film che ha ottenuto il Gran Premio della Giuria al Sundance, con protagonista Chloe Grace Moretz. Interpreta una studentessa costretta a seguire una terapia di conversione per adolescenti gay all’interno di un centro religioso.

Oliver Twist, ore 21:15 su Premium Emotion

Dramma tratto dal romanzo di Charles Dickens, diretto da Roman Polanski, con il premio Oscar Ben Kingsley. Si raccontano le peripezie del povero Oliver, solo al mondo e in balia di perfidi adulti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Casino Royale, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Esordio per Daniel Craig nei panni di James Bond, affiancato da Eva Green. La sua prima missione è quella di riuscire a smantellare una rete terroristica connessa a un potente banchiere, abile giocatore di poker.

A testa alta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dwayne Johnson e Johnny Knoxville in un action esplosivo. Un marine in congedo dalle forze speciali ritrova il suo paese in balia del crimine. Decide così di candidarsi come sceriffo.

Attacco al potere 3, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Gerard Butler nuovamente nei panni dell’agente anti-terrorismo Mine Banning. Stavolta avrà il proprio Paese contro, dovendo scagionarsi da una gravissima accusa.

L’uomo con i pugni di ferro, ore 21:15 su Premium Energy

Film di e con Rza, affiancato da Russell Crowe e Lucy Liu. Un fabbro della Cina feudale è pronto a tutto pur di difendere il proprio villaggio. Perderà le proprie mani ma troverà il mondo di tornare a combattere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pets 2: vita da animali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tornano gli scatenati animali di “Pets”, in questo esilarante sequel. Max diventa iperprotettivo nei confronti del figlio della sua padrona, mentre Nervosetto libera una tigre dal circo.

Film horror da vedere stasera in TV

La bambola assassina, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Reboot dell’omonimo horror degli anni ’80, che vede stavolta la bambola assassina essere un giocattolo molto tecnologico, dotato di intelligenza artificiale, pronto a tramutarsi in un assassino sanguinario.

Film comici da vedere stasera in TV

Fuga dal matrimonio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sulla paura di diventare adulti. A una sola settimana dalle nozze, Paulie incontra i suoi amici, tutti affetti dalla “sindrome di Peter Pan”.

Non ci resta che il crimine, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia esilarante con Marco Giallini, Edoardo Leo, Alessandro Gassmann e Gianmarco Tognazzi. Tre amici si ritrovano a viaggiare nel tempo fino al periodo in cui a Roma imperversava la Banda della Magliana.

Croce e delizia, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann ritraggono l’amore di una coppia gay con grande ironia, scardinando gli equilibri delle rispettive famiglie.

Game night – Indovina chi muore stasera?, ore 21:15 su Premium Comedy

Tre coppie sono solite ritrovarsi per una serata dedicata ai giochi di società. Una sera però uno di questi giochi prende una piega del tutto inaspettata.

Film biopic da vedere stasera in TV

Vice – L’uomo nell’ombra, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Oscar al trucco per il biopic di Adam McKay, con Christian Bale, Amy Adams e Sam Rockwell. Si racconta la storia di Dick Cheney, controverso vicepresidente americano nel corso dei mandati di George W. Bush.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

King Arthur: il potere della spada, ore 21:14 su Premium Cinema

Guy Ritchie dirige Charlie Hunnam e Jude Law in una rilettura del mito di Re Artù. Il giovane Arthur estrae la spada dalla roccia, rivendicando il trono. Si ritroverà però al centro di una battaglia senza esclusione di colpi.

