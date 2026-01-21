Mercoledì 21 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity andranno in onda gli ultimi episodi di A testa alta - Il coraggio di una donna , la miniserie con Sabrina Ferilli che ha debuttato in tv lo scorso 7 gennaio. Il finale di stagione è atteso a partire dalle ore 21:20 circa . In onda i due episodi conclusivi del titolo che in totale nel conta 6 e che in tv è stato distribuito in tre prime serate. Come si concluderà la vicenda di Virginia? Da questo punto in poi, l'articolo CONTIENE SPOILER sugli ultimi due episodi.

Virginia in trappola nel finale di stagione

Dopo che la vita professionale e familiare di Virginia Terzi (Sabrina Ferilli) è stata sconvolta a seguito della diffusione di un filmato che provava la sua infedeltà, la donna è venuta a conoscenza della verità su quanto le è accaduto.

Ad ordinare le riprese del suo tradimento era stato il sindaco della città Paolo Morrone, suo amico di vecchia data pieno di rancore verso di lei.

Mentre Virginia si sta recando a raccogliere le prove di quanto ha saputo, il suo gancio, Ivan, viene ucciso. Virginia, che viene sorpresa sulla scena del delitto e le cose per lei si complicano ulteriormente.

Per la donna però non è finita: un amico di Ivan offre una testimonianza aprendo la strada a nuovi colpi di scena.

Mentre cerca la verità, nuove vicende e sconvolgono la famiglia della protagonista e il finale si trasforma in una corsa contro il tempo mentre vengono a galla tutti i dettagli della trama orchestrata contro la protagonista.

Il cast e i realizzatori

Nel cast della minserie con protagonista Sabrina Ferilli ci sono anche Raniero Monaco di Lapio, Andrea Pittorino, Francesco Petit, Fabrizio Ferracane, Maria Chiara Augenti, Gioia Spaziani e Lorena Cacciatore.

La miniserie, che affronta temi come il revenge porn e il cyberbullismo, di grande attualità, è stata scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile e Nicoletta Senzacqua.

Virginia Terzi è una donna contemporanea molto forte, decisa a difendersi ad ogni costo. Curiosamente, il suo personaggio, una dirigente scolastica, ha incontrato il favore del pubblico del piccolo schermo nella stessa stagione in cui in tv, sui canali Rai, va in onda La preside, serie televisiva di Miniero con protagonista Luisa Ranieri, anche lei interprete di una donna che, in un contesto molto diverso, è intenzionata a farsi valere combattendo per ciò che crede sia giusto.