Fast and Furious, Dwayne Johnson e Jason Statham: Attenti a Quei Due

Arriva "Hobbs & Shaw,", il primo stand-alone del franchise Fast & Furious con Dwayne Johnson e Jason Statham. In prima tv Lunedì 18 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Action Disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV- Inoltre, sabato 16 e domenica 17 maggio su Sky Cinema Action la doppia maratona “Jason Statham vs. Dwayne Johnson”

Fast and Furious Hobbs & Shaw su Sky Cinema

Dwayne Johnson e Jason Statham ritornano a indossare i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw in “Fast & Furious - Hobbs & Shaw”, il primo stand-alone del celebre franchise internazionale Fast & Furious. L’elettrizzante film mozzafiato andrà in onda lunedì 18 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Action (disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV). Il film è inoltre disponibile on demand anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Sin dal loro primo scontro in Fast & Furious 7, tra il mastodontico Hobbs (Johnson), un agente del Diplomatic Security Service americano (DSS), e il fuorilegge Shaw (Statham), ex agente scelto dell’esercito inglese, c’è sempre stato uno scambio di provocazioni e scontri diretti nel tentativo di farsi fuori a vicenda. I due nemici giurati dovranno allearsi per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi essere più duro di loro: stiamo parlando di Brixton Lorr (Idris Elba), un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, che detiene il controllo di una insidiosa minaccia biologica che potrebbe alterare per sempre il genere umano. Lorr riesce anche ad avere la meglio su Hattie (Vanessa Kirby), una brillante ed impavida agente del MI6 che si rivelerà essere la sorella di Shaw. Il film è interpretato anche da Cliff Curtis nei panni di Jonah Hobbs, il fratello di Luke, e dal premio Oscar® Helen Mirren nei panni di Queenie Shaw, la madre di Deckard e Hattie.

Hobbs e Shaw apre una nuova porta nell'universo di Fast & Furious, trascinando l’azione in tutto il mondo: da Los Angeles a Londra, e dal deserto tossico di Chernobyl alla lussureggiante bellezza delle isole Samoa.

Jason Statham contro Dwayne Johnson

Per prepararsi all’appuntamento con questa imperdibile prima visione, sabato 16 e domenica 17 maggio, Sky Cinema Action offrirà la doppia maratona “Jason Statham vs. Dwayne Johnson” , con una selezione dei film che vedono i due attori protagonisti.

I film con Jason Statham includono: “I mercenari 2” in cui Statham affianca Sylvester Stallone e Bruce Willis; l’action “Joker – Wild Card”, sceneggiato dal premio Oscar® William Goldman; l’action-fantasy “In the name of the king”, ispirato al videogioco Dungeon Siege; il film “La rapina perfetta” che è basato sulla storica rapina i danni della Baker Street Bank di Londra nel 1971; e“Blitz” in cui Statham è un poliziotto a caccia di un serial killer. Tra i film con Johnson protagonista ci sono: “A testa alta” con Johnny Knoxville e Neil McDonough; la commovente commedia prootta da Johnson e ambientata nel mondo del wrestling “Una famiglia al tappeto” con Florence Pugh e Vince Vaughn; e “Hercules – Il guerriero”, lo spettacolare blockbuster tratto dalla graphic novel della Radical Comics Hercules: The Tracian wars. Tutti questi titoli sono disponibili on demand nella collezione dedicata su Sky e NOW TV