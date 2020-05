Aspettando Fast & Furious – Hobbs & Shaw

In attesa del lunedì première del 18 maggio, FAST & FURIOUS – HOBBS & SHAW, Sky Cinema Action propone, sabato 16 e domenica 17 maggio, la doppia maratona “Jason Statham vs. Dwayne Johnson”, con film che vedono protagonisti gli irriducibili protagonisti della prima visione. I titoli previsti con Statham sono: I Mercenari 2 in cui Statham affianca Sylvester Stallone e Bruce Willis; l’action Joker – Wild Card, sceneggiato dal premio Oscar® William Goldman; il fantasy In The Name Of The King, tratto dal videogioco Dungeon Siege; il Film La Rapina Perfetta che ricostruisce uno storico colpo ai danni della Baker Street Bank di Londra; e Blitz in cui Statham è un poliziotto a caccia di un serial killer. I titoli con Johnson invece sono: l’avventura nella giungla brasiliana Il Tesoro Dell’amazzonia; A Testa Alta con Johnny Knoxville; la commedia ambientata nel mondo del wrestling Una Famiglia al Tappeto con Vince Vaughn; lo spettacolare blockbuster Hercules – Il Guerriero, tratto dalla graphic novel della Radical Comics; e l’adrenalinico Faster.



Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.