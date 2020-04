Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 30 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 30 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Il colpo del cane, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Due giovani dogsitter si ritrovano a fronteggiare un eccentrico veterinario. Si tratta del dottor Mopsi, che ha rubato un bulldog di cui si stavano prendendo cura.

Cambio vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ryan Reynolds e Jason Bateman protagonisti di una commedia sullo scambio di identità. Un fulmine genera un black out, con due amici, Mitch e Daves, catapultati uno nel corpo dell’altro.

Piuma, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Commedia prodotta da Sky Cinema e Palomar. Due 18enni scoprono d’aspettare un figlio. Una notizia che cambia la loro vita. La pellicola analizza i mesi successivi, ricchi di emozioni e complicazioni.

Il pesce innamorato, ore 21:15 su Premium Comedy

Leonardo Pieraccioni dirige e intrepreta una commedia sul mondo delle favole. È uno scrittore che riesce a raggiungere il successo. Nella sua vita però manca qualcosa. Di colpo si ritroverà a vivere una storia fiabesca in prima persona.

Film biopic da vedere stasera in TV

Stanlio & Ollio, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Steve Coogan e John C. Reilly sono Stanlio e Ollio nel film biografico dedicato all’esilarante coppia comica. Film ambientato nel 1953, periodo nel quale i due furono protagonisti di un tour teatrale in Gran Bretagna, scoprendo l’importanza del loro lavoro.

La grazia nel cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic prodotto da Martin Scorsese, ispirato alla vita di Carole King. Pellicola ambientata nell’America degli anni ’60, quando una giovane ragazza giunge a New York, coltivando il sogno di diventare una cantante affermata.

Pelé, ore 21:15 su Premium Cinema

Il racconto della vita di Pelè, “O Rei”, tra i calciatori più forti della storia del gioco del calcio. Per alcuni il più forte in assoluto. Il film racconta la sua vita e il riscatto di una nazione, il suo Brasile.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Backtrace, ore 21:15 su Sylvester Stallone Mania

Sylvester Stallone è al fianco di Matthew Modine in un action che lo vede impegnato in pericolose indagini. Un detenuto ha perso la memoria e gli viene iniettato un siero sperimentale, che presenta degli effetti imprevedibili.

Miami Vice, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Colin Farrell e Jamie Foxx portano al cinema un action ispirato alla serie cult degli anni ’80. Sono i poliziotti Sonny e Rico, che devono infiltrarsi in una banda di narcotrafficanti per sgominarla.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Spider-Man: Un nuovo universo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Acclamato film d’animazione dedicato al personaggio di Spider-Man. Un film che porta sul grande schermo Miles Morales, colui che prenderà il posto di Peter Parker, deceduto nella sua realtà. Uno squarcio dimensionale porta però a New York differenti versioni dell’arrampicamuri, tutti pronti a sconfiggere Kingpin.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Hancock, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Will Smith è un supereroe decisamente particolare. Ogni sua azione provoca disastri in città. La realtà è che la sua condizione lo deprime. È totalmente solo, senza nessun simile. Un giorno però scopre di non essere affatto solo. Qualcuno ha però voluto nascondergli la verità.

Film thriller da vedere stasera in TV

La promessa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jack Nicholson e Benicio Del Toro protagonisti di un thriller diretto da Sean Penn. Un detective in pensione deve mantenere fede a una promessa fatta. Si ritrova a indagare per riuscire a catturare l’assassino di una bambina.

Film romantici da vedere stasera in TV

Kate & Leopold, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Meg Ryan e Hugh Jackman in una commedia romantica. Un duca dell’800 si ritrova catapultato nella New York di oggi. Avrà modo di far breccia nel cuore di una donna in carriera.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Prequel spettacolare di “Harry Potter”, che vede come protagonista il mago Newt Scamander, esperto di animali a dir poco bizzarri. Li porta con sé in una magica valigetta, ma il suo viaggio a New York si rivelerà più complicato del previsto.

Il settimo figlio, ore 21:15 su Premium Energy

Film con Jeff Bridges e Julianne Moore. Tom Ward viene scelto come cacciatore di streghe dopo il risveglio di una delle più temibili e potenti di esse.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

S1mone, ore 21:15 su Premium Emotion

Al Pacino è il protagonista di un film che propone un’analisi intrigante sul sottile confine tra reale e virtuale, all’interno del mondo del cinema.

