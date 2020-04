Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 22 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 22 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Domino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Brian De Palma dirige Nikolaj Coster-Waldau, che interpreta un agente di polizia di Copenhagen. Intende vendicare la morte di un suo amico, aiutato dalla sua amante, anch’essa poliziotta. L’uomo cui danno la caccia è però un infiltrato della CIA.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La donna elettrica, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Halla sembra una donna come tante. Dietro la sua routine però si cela una vita segreta. Armata di tutto punto, svolge un costante sabotaggio ai danni delle multinazionali che stanno devastando la sua Islanda. Un giorno però la sua esistenza cambia per sempre. Diventerà madre.

Film thriller da vedere stasera in TV

Gli Intoccabili, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Brian De Palma dirige un cast d’eccezione, con Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro e Andy Garcia. Si racconta la storia della guerra ad Al Capone da parte di un variegato gruppo governativo, pronto a tutto pur di spedire il boss in carcere.

Standoff, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Carter Green è un veterano di guerra, che vive in totale isolamento, piangendo la morte del figlio e il fallimento del proprio matrimonio. Un giorno si ritrova dinanzi l’orfana Bird, inseguita da un killer che intende farla fuori.

Split, ore 21:14 su Premium Energy

M. Night Shyamalan dirige James McAvoy, che interpreta un giovane disturbato, che vanta ben 23 personalità a causa di un disturbo. Parte di queste si ribellano e prendono il controllo del suo corpo, spingendolo a rapire tre giovani. Il tutto in funzione dell’arrivo di una 24esima personalità. Un mostro terrificante.

Perez, ore 21:14 su Premium Emotion

Perez è un avvocato d’ufficio che si ritrova a difendere i delinquenti e i perdenti della società. Si trascina nella vita, lasciando che siano sempre gli altri a scegliere per lui. Un giorno riceve un’offerta da un cliente criminale, pronto a far fuori un camorrista che sta frequentando sua figlia Tea.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Zanna Bianca, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il protagonista è un lupo, con un quarto di sangue di cane. Una creatura fiera e coraggiosa, vittima della crudeltà dell’uomo. La sua vita sarà ricca di avventure e drammatici eventi, trovando infine l’amore a lungo ricercato.

Film horror da vedere stasera in TV

Dracula di Bram Stoker, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Francis Ford Coppola dirige Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins e Keanu Reeves. Un cavaliere rumeno, noto come Dracula, si pose a difesa della Chiesa contro i musulmani turchi, che dilagavano in Europa nel 1462. Sua moglie ricevette notizie false in merito alla sua dipartita e così si tolse la vita. La sua anima venne così condannata per sempre, il che spinse Dracula a rinnegare la Chiesa, diventando un vampiro. Secoli dopo, sembra aver ritrovato la reincarnazione della sua amata.

Film romantici da vedere stasera in TV

Amore inaspettato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alec Baldwin e Demi Moore sono i protagonisti di una sofferta storia d’amore. Un romanziere ha perso la vita nell’incidente che ha ucciso sua moglie. Riscopre però la passione per tornare a vivere, scrivere e amare dopo aver conosciuto una donna, sposata ma rifiutata dal marito.

L’amore non va in vacanza, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Due donne, sfortunate in amore, si scambiano casa. Una vola in America e l’altra in Inghilterra, inconsapevoli del fatto che l’amore è pronto a bussare alle loro porte.

Film western da vedere stasera in TV

Geronimo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Gli indiani Apache sono costretti a vivere in una riserva, dopo l’espansione degli Stati Uniti nel sud ovest. Molti si rassegnano ma Geronimo non accetta la sconfitta.

Film comici da vedere stasera in TV

Ti presento Sofia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Gabriele è un ex rocker che ora lavora in un negozio di strumenti musicali. Un padre premuroso, concentrato solo su sua figlia di 10 anni. Un giorno però ritrova Mara, vecchia amica persa di vita da anni. Lui è molto preso ma lei gli rivela, al primo appuntamento, di odiare i bambini.

La casa stregata, ore 21:14 su Premium Comedy

Renato Pozzetto si ritrova a fare i conti con una casa sulla quale incombe una maledizione, all’interno della quale il ragioniere Allegri ha scelto di ospitare la sua fidanzata, sua suocera e il cane.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

L’esercito delle 12 scimmie, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Terry Gilliam dirige Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe e Christopher Plummer in una pellicola cult. La Terra ha subito gli effetti devastanti di un virus. Nel 2035 degli scienziati decidono di spedire indietro nel tempo un condannato a morte. Sarà suo compito scoprire come la fine del mondo abbia avuto inizio.

Film di supereroi da vedere stasera in TV

Hulk, ore 21:15 su Premium Cinema

Film del 2003, diretto da Ang Lee, con protagonista Eric Bana. David Banner è uno scienziato che lavora per l’esercito a un progetto per la rigenerazione dei tessuti. Ostacolato nella ricerca, si ritrova a fare da cavia, iniettandosi un serio che lo modifica geneticamente. Gli effetti restano nel suo corredo genetico, trasferendosi a suo figlio Bruce, che dovrà fare i conti col mostro verde dentro di sé.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Green Zone, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Matt Damon protagonista di un film ambientato a Baghdad. Roy viene chiamato in città, insieme a un gruppo di ispettori dell’esercito, per cercare delle armi di distruzione di massa, che gli americani ritengono essere nascoste nel deserto. Il tutto prima dell’inizio del conflitto in Medio Oriente.

