@Getty Images

Alec e Hilaria Baldwin si preparano ad accogliere il loro quinto figlio: l’annuncio su Instagram

Un pancino ormai spuntato e, per colonna sonora, il battito di un piccolo cuore: è con un video dolcissimo che Alec e Hilaria Baldwin hanno annunciato su Instagram l’arrivo del loro quinto figlio. Una gioia immensa per la coppia, che di recente ha vissuto il dranna di due aborti. E che sognava da tempo di ingrandire la famiglia. Alec e Hilaria: di nuovo genitori dopo l’aborto “Alzate il volume… Lasciate che il piccolo faccia rumore, perché non ho le parole per esprimere quanto questo rumore ci renda felici. Voglio solo darvi questa grandiosa notizia, perché tutto sta andando bene e il piccolino è in salute. Sono qui per condividerlo con voi”: così ha scritto Hilaria Baldwin su Instagram, parlando ai suoi followers. Lei e Alec diventeranno presto genitori, per la quinta volta. Ritrovando quella felicità che i due aborti nel 2019 hanno provato a scalfire. Ad annunciare la perdita della bambina, lo scorso novembre, era stata proprio Hilaria (insegnante di yoga, da anni al fianco dell’attore): “Siamo molto tristi nel condividere che oggi abbiamo saputo che il nostro bambino è morto a 4 mesi. Vogliamo che sappiate che anche se non stiamo bene adesso, lo saremo. Siamo così fortunati con i nostri quattro bambini sani, e questo non lo dimenticheremo mai”. Desiderosi di dare una sorellina a Carmen Gabriela (7 anni, unica femmina dei loro quattro figli), i due avevano scoperto l’aborto solo nel corso di una visita di controllo. E avevano chiesto ai paparazzi di rispettare la loro privacy, anche perché non si sarebbero arresi. Ad avere un’altra bimba ci avrebbero provato ancora: ne erano certi. Tanto più che, quel bimbo mai nato, sarebbe stato proprio la tanto sognata femminuccia. Già mesi prima, in primavera, la famiglia aveva vissuto un aborto. Lo aveva detto Hilaria ai suoi followers: il bimbo non cresceva, e quella gravidanza non sarebbe mai proseguita. Poi la lieta notizia, e dopo ancora un nuovo aborto. Fino a qualche giorno fa, quando la speranza si è trasformata in gioia.

Alec e Hilaria: la storia d’amore

Per Alec Baldwin, Hilaria Thomas è la seconda vita. Per anni legato all’attrice Kim Basinger, con cui ha vissuto lunghe lotte per l’affidamento della figlia Ireland (splendida modella plus size), così raccontava del suo matrimonio con l’insegnante di yoga: «Sono in un periodo felicissimo della mia vita, mi sono risposato ed è stato molto diverso dalla prima volta: sono saltato nelle acque fredde di una nuova vita, ed è sempre un’avventura...».

I due si sono conosciuti in un ristorante di New York e lui, per amore, ha perso ben 17 chili. Un anno di fidanzamento e un matrimonio blindatissimo celebrato nella cattedrale di St. Patrick (sempre a New York) dopo, i due hanno scelto di metter su famiglia. E hanno dato alla luce quattro bambini: Carmen, Rafael, Leonardo e Romeo. Che il quinto sia finalmente femmina?