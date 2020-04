Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 22 aprile

Programmi TV in onda stasera

Best Bakery – Pasticcerie d’Italia (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Alle 21:15 su Sky Uno ritroviamo Best Bakery, con l’episodio 5 della seconda stagione. Ambientato nella bellissima Firenze, tre pasticcerie fantastiche si sfidano per tenere alto l’onore della loro importantissima tradizione di torte e pasticcini. Chi vincerà?

Gioventù bruciata, ore 21:05 su Crime + Investigation

Episodio 3 della prima stagione del documentario “Gioventù Bruciata”, intitolato “James”. James aveva solo 15 nni quando ha sparato alla sua matrigna e ai tre fratelli, sconvolgendo una piccola città del Wyoming. Dopo 28 anni di carcere, James appare alle telecamere come un detenuto modello.

Antropocene – L’epoca umana, ore 21:15 su Sky Arte

Episodio 23 della serie “Antropocene”, dedicato all’epoca umana. Per celebrare la Giornata della Terra, Antropocene è un film dai contorni attuali che illustra con vivida concretezza il momento storico che stiamo vivendo – dove stiamo spingendo la terra verso il limite ultimo.

Alone, ore 21 su Blaze

Alle ore 21 del 22 aprile 2020 va in onda, su Blaze, l’episodio 8 della quinta stagione di Alone, intitolato “Misure Estreme”. Mentre alcuni dei sopravvissuti possono contare su grandi scorte di cibo, altri sono costretti a ricorrere a misure estreme per rimanere vivi in un ambiente ostile.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21 su Lei

Alle ore 21 su Lei andrà in onda il quarto episodio della prima stagione del reality “Malattie Imbarazzanti XXL”, dove i medici mettono in evidenza tutti i pericoli dell’obesità durante la gravidanza. La dottoressa Pixie incontra l’uomo con il seno più grande che si sia mai visto in televisione.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21 su Discovery Channel

Stagione 4, episodio 14 di “Una famiglia fuori dal mondo”, intitolato “Il Re della Montagna”. I figli dei Brown si sono spartiti il territorio e tentano di finire il prima possibile le loro case, mentre ne succedono di cotte e di crude. Da non perdere per gli appassionati della serie.

Jane Goodall – Un futuro per la Terra, ore 20:55 su National Geographic e Nat Geo Wild

Una donna straordinaria raccontata da un documentario speciale su National Geographic. Senza alcuna nozione accademica alle spalle, Jane Goodall si avventura in Tanzania, nel Gombe Stream National Park degli anni ’60. Lì inizia a studiare da vicino gli scimpanzè, creature straordinarie che segneranno per sempre la sua vita.

Ingegneria in scala, ore 21:05 su Discovery Science

Terzo episodio della prima stagione di “Ingegneria in scala”. La puntata tratterà di monster truck potenti, aerei al cherosene e motoscafi veloci che superano i 120 km/h. I migliori costruttori di modellini si preparano alla grande sfida finale.

Roma: la settimana imperiale, ore 21 su History

In occasione della 2771° anniversario della fondazione di Roma, History Channel dedica una intera settimana di programmazione a questa città meravigliosa. L’episodio 23 metterà in scena alcuni momenti salienti della storia di Roma, dall’antichità fino ai giorni nostri.

Serie TV in onda stasera

Babylon Berlin, ore 21:15 su Sky Atlantic

Continua la corsa alla terza stagione di Babylon Berlin, su Sky Atlantic. Alle 21:15 andrà in onda il settimo episodio, in cui Nyssen mette a punto un piano che potrebbe sconvolgere gli equilibri di un intero paese. Ma chi saranno i suoi alleati in questa folle macchinazione? Nel frattempo, Charlotte deve tenere d’occhio Weintraub senza dire niente a Bohm.

Stumptown, ore 21 su Fox

Alle ore 21 andrà in onda la settima puntata della prima stagione di Stumptown, su Fox. Intitolata “Sorpresa di novembre”: Dex va sotto copertura dopo essere stata assunta da un politico locale per smascherare il suo avversario politico. Nel frattempo, la storia d'amore di Grey e Liz continua e Dex celebra la "festa degli amici" con il gruppo.

Frankie Drake Mysteries, ore 21 su Fox Life

Seconda stagione, episodio 9 di “Frankie Drake Mysteries”. Intitolata, “Le nove vite dell’orologio” e penultima della stagione. Commedia che segue le avventure di un’investigatrice privata a Toronto negli anni ’20.

NCIS – Unità anticrimine, ore 21:05 su Fox Crime

Sedicesima stagione, episodio 9 della celebre serie NCIS. Dopo il rilascio di un complice nel furto della casa di un noto Ammiraglio, il team di investigatori osserva attentamente le sue mosse nella speranza di trovare i suoi partner in quest’atto criminoso.

The Sinner, ore 21:15 su Premium Crime

Episodio 5 della seconda stagione di “The Sinner”. Cora è una giovane madre che, sopraffatta da un attacco di rabbia, commette un terribile atto di violenza che provoca una serie di eventi concatenati e terribili. Harry è un detective ossessionato dal movente della donna.

Riverdale, ore 21:15 su Premium Stories

Quarta stagione, episodio 7 del celebre Riverdale, adattamento della serie a fumetti Archie. Episodio dal titolo “La tempesta di neve”. Betty e Jughead esaminano la morte di Chippin mentre soggiornano nel campus della Stonewall Prep.

Chicago Fire, ore 21:15 su Premium Action

Ottava stagione, undicesimo episodio della serie Chicago Fire. Dopo che un’infestazioni di cimici da letto ha colpito il distretto 51, la squadra è costretta a trasferirsi nella caserma 20. E le tensioni cominciano subito a farsi sentire.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21 su DeA Kids

Le straordinarie avventure della scuola più speciale di DeA Kids, in onda per intrattenere i bambini con risate e divertimenti a non finire.

Blaze e le Mega Macchine, ore 21:10 su Nick Jr

Su Nick Jr alle ore 21:10 andrà in onda “Blaze e le mega macchine”, stagione 2, episodio 4. AJ è un ragazzino di 8 anni che guida un monster truck di nome Blaze e vive con lui avventure semplicemente sensazionali.

I Thunderman, ore 21:05 su Nichelodeon

Stagione 3, episodio 2 dei Thunderman, grande serie Nichelodeon. In questo episodio, tutta la famiglia si chiede quale superpotere verrà dato a Chloe, e per scoprirlo verrà chiesta consulenza al dottor Ouch.

Power Players, ore 20:55 su Cartoon Network

Secondo episodio della prima stagione di Power Players, in cui Slobot inventa un super termostato per placare gli animi tra Bobby Blobby e Galileo. Come prevedibile, però, le cose non vanno per il verso giusto.

Firebreather: i due mondi, ore 21 su Boomerang

Film del 2010 in onda su Boomerang alle ore 21. Tutto ciò che desidera Duncan è essere un ragazzo normale in una scuola normale, ma si accorgerà presto che, nella sua vita, di “normale” non c’è niente.

Vampirina, ore 21:05 su Disney Junior

Le incredibili avventure della simpatica vampira di nome Vee che, trasferendosi dalla Transilvania alla Pennsylvania con la sua famiglia, inizia a sperimentare le stranezze del mondo umano a cui non è mai stata molto abituata.

