Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 16 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 16 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Ma, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Octavia Spencer protagonista di un intenso thriller. Una donna molto solitaria consente a un gruppo di giovanissimi di far festa nella sua cantina. Ben presto però la padrona di casa rivelerà il suo reale volto.

Angeli e Demoni, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ron Howard dirige nuovamente Tom Hanks, che interpreta ancora Robert Langdon. Questi è uno studioso ed è chiamato a decifrare un enigmatico simbolo. Si tratta soltanto del primo di una lunga serie di misteri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il pianista, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Acclamata pellicola di Roman Polanski, premiata con 3 Oscar e la Palma d’oro a Cannes. Il protagonista è Adrien Brody, che interpreta un pianista di grande talento, ebreo, nella Varsavia occupata dai nazisti. Il suo sarà un lungo viaggio per riuscire a sopravvivere.

Teneramente folle, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Mark Ruffalo e Zoe Saldana protagonisti di un dramma familiare. Un padre, affetto da disturbo bipolare, tenta in tutti i modi di riconquistare la fiducia di sua moglie e dei suoi figli.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Sinbad – La leggenda dei sette mari, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Il leggendario pirata Sindbad deve fronteggiare la terribile dea Eris. Il suo obiettivo è quello di riuscire a mettere le mani su un libro molto prezioso, salvando così la vita di Proteo.

Film comici da vedere stasera in TV

I Puffi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

I Puffi vengono catapultati a New York. Inseguiti dal perfido Gargamella, gli esserini blu oltrepassano un varco magico, che li conduce nel mondo degli uomini.

I mitici – Colpo gobbo a Milano, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudio Amendola, Ricky Memphis e Monica Bellucci protagonisti di una commedia diretta da Carlo Vanzina. Una banda a dir poco improbabile organizza una rapina. Qualcosa però va puntualmente storto.

Bentornato Presidente, ore 21:15 su IoRestoACasa 1

Claudio Bisio torna a vestire i panni del Presidente della Repubblica in questo esilarante sequel. Peppino Garibaldi è pronto a tutto per riconquistare Janis, anche tornare in politica.

Soap Opera, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia degli equivoci, con numerosi intrecci che legano tra loro i bizzarri abitanti di un palazzo, a poche ore dal Capodanno.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Joker – Wild Card, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Statham protagonista di un action adrenalinico. Al fine di aiutare una vecchia amica, un bodyguard col vizio del gioco si ritrova sommerso dai guai, invischiato con la malavita di Las Vegas.

Stolen, ore 21:15 su IoRestoACasa 2

Nicolas Cage è un ex ladro tornato in libertà. Crede che la sua vita possa cambiare finalmente, ma si sbaglia. Dovrà infatti riuscire a mettere insieme ben 10 milioni di dollari, così da poter salvare sua figlia, rapita.

Jason Bourne, ore 21:15 su Premium Cinema

Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne, spia costretta a lottare contro la CIA per scoprire il proprio passato. Un ex agente riesce ad hackerare alcuni file dell’agenzia americana, contattando Bourne, da anni ormai latitante in Grecia.

Film biopic da vedere stasera in TV

Mary Shelley – Un amore immortale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Elle Fanning interpreta Mary Shelley, una delle autrici più influenti della letteratura mondiale. È la storia di una donna ribelle, in un film che narra la sua storia d’amore con Percy Shelley e la celebre notte che la portò a scrivere “Frankenstein”.

L’uomo che vide l’infinito, ore 21:15 su Premium Emotion

Film biografico dedicato alla figura di Srinivasa Ramanujan, un vero e proprio genio della matematica, cresciuto in totale povertà nell’India dei primi del ‘900. Ottenne però l’ammissione all’Università di Cambridge, mostrando al mondo il proprio genio.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

King Arthur: il potere della spada, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Guy Ritchie rilegge a proprio modo il mito di Re Artù, con protagonista Charlie Hunnam. Il giovane Arthur riesce a estrarre la spada dalla roccia, rivendicando il trono d’Inghilterra. Avrà così inizio la sua terribile avventura.

Scontro tra titani, ore 21:15 su Premium Energy

Sam Worthington interpreta Perseo, figlio di Zeus, che sogna un giorno di riuscire a sovvertire l’ordine naturale, combattendo gli dei. Remake di “Scontro di Titani” del 1981.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV