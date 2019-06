I migliori film di Octavia Spencer

I film imperdibili di Octavia Spencer, premio Oscar come miglior attrice non protagonista per The Help

Octavia Spencer è una delle più importanti attrici di Hollywood, nata a Montgomery il 25 maggio del 1972. La sua carriera l’ha vista protagonista sia al cinema che in televisione, muovendo i primi passi nel 1996. Il grande pubblico si è però accorto di lei in maniera particolare nel 2011, quando ha interpretato il ruolo di Minny Jackson in The Help. Film acclamato dalla critica, diretto da Tate Taylor, che l’ha voluta come protagonista nel suo horror, Ma.

Ecco i migliori film del premio Oscar Octavia Spencer:

Coach Carter

The Help

Snowpiercer

Zootropolis

Il diritto di contare

Gifted – Il dono del talento

La forma dell’acqua – The Shape of Water

A kid like Jake

Coach Carter, 2004

Film tratto da una storia vera, con protagonista Samuel L. Jackson. Il riferimento è a una vicenda del 1999, che vide un ex campione di basket accettare l’incarico di allenatore della squadra della sua vecchia scuola. Quartiere difficile e un’istituzione che ha voltato le spalle alla maggior parte dei propri studenti, concentrandosi sui pochi meritevoli che potrebbero ambire al college. Octavia Spencer interpreta una delle madri dei giocatori che il coach tenta di recuperare sul campo, tra i banchi e nella vita. Anche lei, come gli altri, farà fatica a credere che per suo figlio ci sia una speranza che vada oltre il parquet.

The Help, 2011

Tratto dall’omonimo romanzo d’esordio di Kathryn Stockett, ambientato a Jackson, Mississipi, negli anni ’60. Si sfrutta il punto di vista delle domestiche nere, al servizio in case interamente bianche, come specchio di una società a metà strada tra mentalità retrograda e voglia di rivoluzione. Tra i personaggi più apprezzati dal pubblico c’è l’impulsiva Minny, interpretata da Octavia Spencer, vincitrice di un Oscar per il ruolo, autrice di un gesto che ha regalato alla pellicola di Tate Taylor una vera e propria scena cult.

Snowpiercer, 2013

Film post apocalittico, ambientato nel 2031. L’esperimento messo in atto per contrastare il riscaldamento globale è miseramente fallito, dando il via a una nuova era glaciale. Tutto ciò che resta del genere umano sembra essere a bordo di un lungo treno, impegnato in un’eterna corsa. Viene a mancare uno scopo nella vita di tutti ma sopravvivono le classi sociali, come ben evidenziato dallo stato dei vagoni di coda e testa. Una polveriera pronta a saltare in aria.

Zootropolis, 2016

Octavia Spencer ha prestato la voce per uno dei film Disney più riusciti degli anni Duemila, Zootropolis. Il tutto è ambientato in una moderna metropoli, dove tutte le specie animali sembrano andare d’accordo. Fianco a fianco si ritrovano così cacciatori e prede, in nome di una convivenza pacifica. Sotto questa coltre di bontà però ci cela ben altro e un piano malefico è già stato messo in atto.

Il diritto di contare, 2016

Il regista Theodore Melfi racconta la storia incredibile di tre donne, Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson. Elementi di spicco presso la NASA, tutte afroamericane e impegnate in una delle operazioni più importanti della storia moderna dell’uomo: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn. Un traguardo incredibile, che ribaltò del tutto gli equilibri della Corsa allo Spazio.

Gifted – Il dono del talento, 2017

Marc Webb propone una storia commovente, che si svolge a Tampa, in Florida, dove la piccola Mary Adler cresce insieme allo zio Frank. Sua madre è deceduta quando lei era ancora in fasce e ora, a sette anni, la piccola dimostra doti intellettuali notevoli, con un talento per la matematica incredibile. Nasce così una lotta tra Frank e la nonna della bambina, che la vorrebbe in centri specializzati, nonostante la giovane età, dove potrebbero farle raggiungere il suo massimo potenziale. Lo zio ha però promesso alla madre di garantirle un’infanzia serena ed intende mantenere la parola data, con l’aiuto di svariati personaggi, tra i quali la sua vicina di casa, Octavia Spencer, che per Mary è una seconda madre.

La forma dell’acqua – The Shape of Water, 2017

Guillermo del Toro la sceglie per far parte del cast della sua splendida fiaba gotica, La forma dell’acqua. Il film racconta del rapporto proibito tra un’addetta alle pulizie muta e una creatura intrappolata in un centro di ricerca. I due, incapaci di esprimersi a parole, ritrovano qualcosa di speciale l’uno nell’altra, dando il via a un tentativo di evasione quasi impossibile, che va oltre la ragione e viene dettato soltanto dal cuore.

A kid like Jake, 2018

É la storia dei Wheeler, famiglia come tante altre che vive a New York. I genitori sono alla ricerca di una scuola adeguata alle doti intellettuali del figlio, di appena quattro anni, Jake. Il piccolo però sembra anche particolarmente interessato dalle principesse delle fiabe, allontanandosi dagli stereotipi dei maschi della sua età, tra macchinine e soldatini. Si tratta di un primo passo verso un processo di crescita e scoperta di Jake, che inizia a mostrare un certo interesse per il travestimento.