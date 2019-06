Ma: trama, trailer, cast del film

Il 27 giugno arriverà nelle sale italiane Ma, pellicola a metà strada tra il thriller e l’horror, diretta da Tate Taylor. Un film che regalerà suspance e brividi al pubblico, con un cast di grande spessore, che comprende Octavia Spancer e Luke Evans, tra gli altri.

Ma: la trama

Ma è un film particolarmente intenso, che si basa quasi interamente sulla maiuscola prova attoriale di Octavia Spancer. È lei a interpretare il ruolo di Sue Ann, nota semplicemente come Ma. È una donna molto sola, costantemente in cerca di un contatto con altre persone, possibilmente giovani. Un modo per soffocare il proprio bisogno d’affetto. È alla ricerca di qualcuno di cui prendersi cura, come farebbe una madre.

Tutto ha inizio nel momento in cui un gruppo di studenti minorenni decide di far festa nel proprio furgoncino. Incrociano per puro caso Sue Ann, alla quale pensano di chiedere un grosso favore: acquistare degli alcolici al posto loro. La donna, che vive da sola in piena periferia in una cittadina dell’Ohio, non sembra particolarmente convinta. Di colpo però il suo atteggiamento cambia radicalmente. Si mostra così particolarmente amichevole con i giovani. Decide infatti di non limitarsi all’acquisto di alcolici, ma di invitare l’intero gruppo a casa sua. Offre loro la possibilità di far festa nel suo ampio scantinato.

Una notizia grandiosa per i ragazzi, un po’ scettici ma poi esaltati all’idea di poter fare baldoria liberamente. Sue Ann però pone delle chiare regole, da rispettare a ogni costo. La prima di queste è che tutti dovranno rivolgersi a lei col nome di Ma. Ogni condizione viene rapidamente accettata. I giovani pensano davvero di star vivendo un sogno, che rapidamente però si tramuta in un incubo. Gli atteggiamenti di Ma si fanno sempre più strani e il suo rapporto con i ragazzi supera un bel po’ di barriera. In breve tempo i giovani si ritroveranno ben incastrati in una ragnatela dalla quale sarà impossibile uscire indenni.

Ma: il cast

Il copione di Ma prevedeva inizialmente una protagonista bianca. Tate Taylor ha però avuto modo di parlare con Octavia Spencer, già diretta in The Help, rendendosi conto di come lei sarebbe potuta essere la scelta vincente. L’attrice aveva voglia di un ruolo da assoluta protagonista e ha rapidamente accettato la parte. Molti i film horror visionati e grande l’impegno da parte sua nel riuscire a rendere al meglio questo personaggio, sulle cui spalle si regge l’intera pellicola.

La Spencer era attratta dall’idea di poter interpretare una reietta, che vive la propria vita attraverso quella degli altri, e che in fondo chiede d’essere amata. Non mancano dei palesi rimandi a Misey non deve morire, adattamento del romanzo di Stephen King con Kathy Bates. Un chiaro omaggio è dato dalla scena in cui Sue Ann nota come alcune sue statuine in porcellana siano state spostate.

A far parte del cast di Ma, prodotto dalla Blumhouse, casa di Scappa – Get Out e Noi, per citarne alcuni, sono anche Luke Evans, Juliette Lewis e Diana Silvers, che ha preso parte a Booksmart, film di Olivia Wilde, al debutto come regista. Per quanto riguarda la Lewis ed Evans, questo non è la loro prima esperienza col mondo horror. Lei ha infatti preso parte a Cape Fear, con uno spettacolare Robert De Niro, mentre lui ha girato alcune scene decisamente cruente in Dracula Untold.