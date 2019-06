Ma: la trama del film horror

Prodotto da Blumhouse di Jason Blum, sta per uscire anche nelle sale italiane “Ma”, film horror diretto da Tate Taylor e interpretato da Octavia Spencer, Luke Evans, Diana Silvers e Juliette Lewis. Scritto da Scotty Landes e dallo stesso regista, “Ma” è uscito il 31 maggio negli Stati Uniti e ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione 43,7 milioni di dollari e 18,3 milioni di dollari nel primo weekend.

La trama

Sue Anne è una donna molto solitaria che vive in una tranquilla cittadina dell’Ohio. Un giorno Maggie, un’adolescente arrivata da poco in città, la ferma e le chiede se può comprare degli alcolici per lei e per i suoi amici. La donna accetta e invita anche i ragazzi a festeggiare a casa sua, incoraggiandoli a usare il proprio seminterrato ogni volta che desiderano. Sue Ann pensa così di stringere nuove amicizie, seppur di età molto più giovane. I ragazzi potranno bere e lei è disposta a farli pernottare nella sua casa per evitare che si mettano al volante in quelle condizioni ma devono rispettare alcune regole. Innanzitutto, uno di loro dovrà sempre rimanere sobrio. Non dovrà essere usato un linguaggio scurrile, quindi niente imprecazioni o parolacce. E poi, divieto assoluto di salire ai piani superiori dell’abitazione. In più, la donna vuole essere chiamata Ma. Con tutte queste imposizioni, l’ospitalità di Ma non risulta più così piacevole, ma col passare del tempo si trasforma in una vera e propria ossessione. Quello che sembrava essere un paradiso per adolescenti, diventa un incubo terrificante e la casa di Ma il posto peggiore sulla Terra.

Il cast del film

L’enigmatica e bizzarra Sue Anne/Ma è Octavia Spencer, Oscar alla miglior attrice non protagonista, Golden Globe, Premio BAFTA e due Screen Actors Guild Awards per “The Help”. E poi, altre due candidature agli Oscar per “Il diritto di contare” e “The shape of water - La forma dell’acqua”. Prima del grande successo al cinema, Octavia Spencer aveva preso parte a varie serie tv, tra cui “E.R. Medici in prima linea” e “Ugly Betty”. Nel 2008 è anche nel cast di “Sette anime” di Gabriele Muccino. Da sottolineare anche la partecipazione di Juliette Lewis, attrice e cantante che si fa notare anche in ruoli marginali. Completano il cast, Luke Evans e Diana Silvers.

Il regista

Tate Taylor si avvicina per la prima volta all’horror, dopo i grandi successi di “The Help” e “La ragazza del treno”. Precedentemente, il regista aveva realizzato un biopic su James Brown “Get on up - La storia di James Brown”. Taylor, che è anche attore, ha raccontato a Variety del momento in cui con Octavia Spencer hanno avuto la possibilità di realizzare “Ma”: «È davvero capitato a fagiolo perché io e Octavia ci lamentavamo sempre del fatto che ci offrono la stessa robaccia e quando ho letto questo ho pensato "Cavolo, è così fottutamente bizzarro e fantastico e voglio Octavia come protagonista”». “Ma” esce nei cinema italiani il 27 giugno 2019 distribuito da Universal Pictures.