Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 16 aprile

Family Food Fight – 1^ TV, ore 21:15 Sky Uno

Finale della prima stagione, con due famiglie chiamate a replicare le ricette preparate dai tre giudici, Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, con quest’ultimo affiancato da sua madre Franca. In seguito dovranno presentare i loro “menù della vita”.

50 modi per uccidere l’amore, ore 21:05 Crime Investigation

Secondo episodio della seconda stagione, dal titolo “Ho perso la sposa”. Dopo alcune accurate ricostruzioni, si scopre cosa accade quando i litigi delle coppie terminano in un bagno di sangue. È il caso di Lori, che svanisce nel nulla, misteriosamente.

Munch – L’inferno oltre l’Urlo, ore 21:15 Sky Arte

Ecco la storia mai narrata di Edvard Munch. Un documentario che raccoglie appunti, lettere e bozze. Il tutto ci restituisce un’autobiografia privata, alla scoperta dei suoi pensieri più intimi.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

Secondo episodio della 21esima stagione, dal titolo “Slot Machine”. Corey e Chum decidono di tentare la fortuna con una slot machina in legno, molto antica. Da capire se concluderanno un ottimo affare o perderanno tutto.

Maurizio Battista: Allegro? Sì sì ma non troppo, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista assoluto protagonista. Un nuovo spettacolo, da solo dinanzi al suo pubblico, tra nuove battute e classici racconti che lo hanno reso celebre.

Cambio moglie USA, ore 21:05 lei

Primo episodio della 12esima stagione, dal titolo “McMichael e Benner”. Una moglie ossessiva e perfezionista si ritrova a vivere con un marito che vive la propria vita come fosse un gioco.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Terzo episodio della 13esima stagione. Programma che risponde a delle domande comuni, dal modo in cui vengono realizzate le tavole da surf, alla produzione del burro.

Avventure nell’ignoto, ore 21:05 Discovery science

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “Un tesoro perduto”. I fratelli si ritrovano in Virginia per cimentarsi in una caccia al tesoro. C’è un mistero che si nasconde dietro questa storia, con i due che si cimentano in territori inospitali.

Enigmi alieni – Buchi neri sulla Terra?, ore 21:00 History

È possibile che la celebre Area 51 sia soltanto una struttura di copertura? Che questa zona possa celare esperimenti ancora più grandi e top secret di quanto si possa pensare?

Africa: predatori letali, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Avversari mortali”. Thandi e Lula sono delle cucciole di licaoni. Conducono un’esistenza tranquilla, che viene però messa in pericolo dopo l’arrivo di un branco di iene, che minaccia l’intera zona.

Serie TV in onda stasera

Gomorra – La Serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Settimo episodio della quarta stagione. Il malcontento che serpeggia nel clan di Forcella mette in crisi la leadership di Sangue Blu. Enzo dovrà riuscire a dimostrare d’essere un vero capo.

911, ore 21:00 Fox

Tredicesimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Lotta o muori”. Ogni operatore del primo soccorso lavora insieme per cercare di trovare Maddie, che è svanita nel nulla.

Private Eyes, ore 21:00 Fox life

Settimo episodio della terza stagione, dal titolo “La danza della vendetta”. L’ex moglie di Matt decide di rivolgersi all’agenzia, così da risolvere un problema. Il suo programma televisivo è minacciato da una serie di incidenti soprannaturali.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox Crime

Quinto episodio della settima stagione, dal titolo “Chi va piano, va sano e va lontano”. Una donna, disperata e in lacrime, si rivolge alla polizia. Ha scoperto d’essere incinta ma è certa di non aver fatto sesso per mesi. Ha inizio così una caccia all’uomo.

Chicago P.D. – 1^ TV, ore 21:13 Premium Crime

Decimo episodio della settima stagione, dal titolo “Compassione”. Voight lascia libera Angela, a patto però che non riveli la verità sul defunto marito Marcus.

The Bold Type – 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Primo episodio della terza stagione, dal titolo “La nuova normalità”. Un nuovo direttore dei digital giunge da Scarlet Magazine. Jacqueline si ritrova costretta a farsi da parte. A tutti viene affidato un nuovo compito.

The Flash 6 – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Quarto episodio della sesta stagione, dal titolo “Paura e sangue”. La squadra si ritrova sotto schock, data la rivelazione del prossimo sacrificio di Barry, che coinvolge Cisco. Questi è designato come suo successore nel salvataggio di Ramsey Rosso.

Seconda Guerra: nuove rivelazioni, ore 20:55 National Geographic

Episodio dal titolo “Nuove rivelazioni: verso Roma”. Gli alleati avanzano verso Roma. La conquista dei territori però appare più difficile del previsto, soprattutto nelle aree più interne. Pete e Marty indagano sulle sanguinose battaglie avvenute in Italia.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Maggie & Bianca Fashion Friends, ore 21:00 DeA kids

Nono episodio della prima stagione, dal titolo “Nei suoi panni”. La professoressa Tucker chiede a tutti di creare un abito nello stile del proprio compagno di stanza.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

19esimo episodio della quarta stagione, dal titolo “La sfida delle 100 uova”. Blaze e Crusher, in occasione della primavera, prendono parte alla sfida delle 100 uova.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Episodio 10 della prima stagione, dal titolo “Poteri impazziti”. Il passaggio di una cometa stravolge l’equilibrio dei super poteri dei Thunderman. Max e Phoebe non possono stare a più di un metro di distanza l’uno dall’altro.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:06 Cartoon Network

Nono episodio della seconda stagione, dal titolo “La festa di Halloween”. Gumball e Darwin accettano l’invito di Carrie, così da festeggiare Halloween tutti insieme. La situazione precipita però dopo aver bevuto un goccio di una pozione per diventare fantasmi.

Sam il Pompiere: il grande incendio di PontyPandy, ore 21:00 Boomerang

Sam il pompiere mette in atto un salvataggio a dir poco eroico. Questo gli fa guadagnare una medaglia speciale al coraggio, oltre a un nuovo lavoro a Newtown.

Vampirina, ore 21:05 Disney Junior

Episodio dal titolo “La festa di San Valentino”. Vampirina prova a festeggiare San Valentino e, al tempo stesso, San Vampirino. Le carte però si mescolano.

