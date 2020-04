Ma, un horror con Octavia Spencer

Dai produttori di Scappa – Get Out e Auguri per la tua morte , un thriller dalle venature macabre con Octavia Spencer diretta da Tate Taylor ( The Help, La ragazza del treno ). Appuntamento, in prima tv, giovedì 16 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Per una compagnia di ragazzi in piena crisi adolescenziale, alla ricerca dello "sballo" facile e della goliardia entusiasta, cosa c’è di meglio di una cantina graziosamente offerta da una signora di mezza età affabile e all’apparenza comprensiva?. Questo è l’incipit del film Ma, uscito nelle sale di tutto il mondo grazie alla Universal Pictures nel 2019 e ora visibile, in prima tv, su Sky Cinema Uno giovedì 16 aprile alle 21.15

La trama

Sulla traccia di Misery non deve morire, anche in quest'horror ben confezionato dal regista Tate Taylor, la padrona di casa sembra molto più buona e accondiscendente di quanto non nasconda nella realtà. Protagonista di Ma è Sue Ann (Octavia Spencer), una donna di mezza età che inizia a tormentare morbosamente alcuni liceali comprandogli alcolici e invitandoli nel suo scantinato così da bere e divertirsi lontani da occhi indiscreti. Nasce dunque una malsana amicizia tra una donna adulta e degli adolescenti che insospettisce i genitori di quest’ultimi, finché non scopriranno che Sue Ann, soprannominata per l’appunto “Ma” dai ragazzi, non è altro che una vecchia compagnia di classe dei loro genitori, desiderosa di prendersi una vendetta per uno sgarbo subito decenni prima

Il cast del film

L’enigmatica e bizzarra Sue Anne/Ma è Octavia Spencer, Oscar alla miglior attrice non protagonista, Golden Globe, Premio BAFTA e due Screen Actors Guild Awards per The Help. E poi, altre due candidature agli Oscar per Il diritto di contare e The shape of water - La forma dell’acqua. Prima del grande successo al cinema, Octavia Spencer aveva preso parte a varie serie tv, tra cui E.R. Medici in prima linea e Ugly Betty. Nel 2008 è anche nel cast di Sette anime di Gabriele Muccino. Da sottolineare anche la partecipazione di Juliette Lewis, attrice e cantante che si fa notare anche in ruoli marginali. Completano il cast, Luke Evans e Diana Silvers.

Il regista

Tate Taylor si avvicina per la prima volta all’horror, dopo i grandi successi di The Help e La ragazza del treno. Precedentemente, il regista aveva realizzato un biopic su James Brown Get on up - La storia di James Brown. Taylor, che è anche attore, ha raccontato a Variety del momento in cui con Octavia Spencer hanno avuto la possibilità di realizzare “Ma”: "È davvero capitato a fagiolo perché io e Octavia ci lamentavamo sempre del fatto che ci offrono la stessa robaccia e quando ho letto questo ho pensato "Cavolo, è così fottutamente bizzarro e fantastico e voglio Octavia come protagonista”». Ma arriva su Sky Cinema Uno, giovedì 16 aprile alle 21.15.