Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 31 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 31 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Armi chimiche, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Spy-thriller adrenalinico con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Un’avvenente donna riesce a complicare i piani di un anziano agente del Mossad, che si ritrova protagonista dell’ultima missione della sua longeva carriera.

The Lazarus Effect, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Sconvolgente fanta-thriller con protagonista Olivia Wilde. Un gruppo di ricercatori decide di sperimentare su un proprio collega un siero in grado di resuscitare i morti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Girl, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Premiato come miglior opera prima a Cannes, “Girl” offre un racconto di formazione incentrato sulla 15enne Lara. Lei sogna un futuro da ballerina. È però nata nel corpo di un maschio e dovrà fronteggiare il lungo processo per il cambio sesso.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Men in Black 3, ore 21:15 su Sky Cinema Men in Black

Terzo e ultimo capitolo per la coppia Will Smith e Tommy Lee Jones. L’Agente J viaggia nel tempo e raggiunge il 1969. Deve modificare il passato e salvare la vita del suo partner, l’Agente K, che ritrova in versione giovanile e con un carattere ben differente da quello conosciuto.

Men in Black: International, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Quarto capitolo della celebre saga, con protagonisti stavolta Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Molly riesce finalmente a coronare il suo sogno d’entrare a far parte dei MIB. Sarà al fianco dell’Agente H, suo partner pronto a svelarle un mondo ricco di misteri.

2 Fast 2 Furious, ore 21:15 su Premium Energy

Secondo capitolo dell’apprezzata saga action, stavolta con protagonista Paul Walker e non Vin Diesel. L’ex poliziotto Brian viene reclutato dall’FBI. Deve infiltrarsi in un giro di corse clandestine.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jack Black in un’avventura ispirata ai celebri libri per ragazzi della saga di “Piccoli brividi”. In questo capitolo, Sonny e Sam trovano un antico libro e per errore liberano Slappy, un pupazzo malefico pronto a scatenare il caos.

La maschera di ferro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Cast stellare in un kolossal ambientato al tempo dei moschettieri in Francia, con protagonista Leonardo DiCaprio. I quattro valorosi condottieri sono ormai in pensione. Soltanto uno di loro è rimasto al servizio della corona, dovendo sottostare agli ordini di un sovrano dittatoriale. Un misterioso uomo celato nella Bastiglia potrebbe però rovesciare le sorti del regno.

Film comici da vedere stasera in TV

Baby Boom, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Diane Keaton e Harold Ramis protagonisti di una commedia romantica sul fragile equilibrio tra vita lavorativa e sentimentale. La quotidianità di una rampante manager di New York viene sconvolta dall’arrivo improvviso di una bambina.

L’uomo che comprò la luna, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un’esilarante spy-comedy italiana, con protagonisti Stefano Fresi, Francesco Pannofino e Jacopo Cullin. Due agenti segreti italiani hanno il compito di scoprire l’identità segreta di un uomo, presunto proprietario della Luna.

Speriamo che sia femmina, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia al femminile diretta da Mario Monicelli. In Toscana le vite di un gruppo di donne si intrecciano. Sono rimaste sole a gestire un casale in campagna.

La prima pietra, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Un bimbo musulmano lancia una pietra e rompe un vetro della scuola. Un gesto che scatena un dibattito tra i protagonisti del film, per un dibattito ricco di colpi di scena.

Quo vado?, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia con protagonista Checco Zalone. Film campione d’incassi con il protagonista Checco che tenta in tutti i modi di restare fedele al proprio posto fisso. Il governo prova a tentarlo con una buonauscita ma lui rifiuta. Si ritroverà così a girare il mondo in seguito a costanti trasferimenti.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Company Men, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones protagonisti di un dramma sociale. Un impiegato, dalla vita semplice e agiata, si ritrova a fare i conti con il mondo reale dopo aver perso il lavoro a causa della Recessione.

Montecristo, ore 21:15 su Premium Emotion

Edmond Dantes comanda una nave al tempo di Napoleone Bonaparte. Viene però arrestato e abbandonato al proprio destino su di un’isola deserta. Qui avrà molto tempo per meditare vendetta.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema

Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman e Willem Dafoe nel cast del film dedicato all’eroe marino della DC Comics, “Aquaman”. Protagonista è Arthur Curry, che scopre dopo anni chi è davvero e a cosa è destinato.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV