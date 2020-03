Arriva su Sky Cinema Uno, in prima tv, lunedì 9 marzo alle 21.15 il film di Eran Riklis Armi chimiche, (Spider in the Web), spy-movie con protagonisti Ben Kingsley e Monica Bellucci. Nel cast troviamo anche la star israeliana Itay Tiran (Lebanon). Prima di questo progetto Eran Riklis ha diretto titoli quali Il giardino di limoni – Lemon Tree e Dancing Arabs, quest’ultimo scelto per aprire il Jerusalem Film Festival nel 2014.



Nella pellicola Ben Kingsley interpreta Adereth, un agente del Mossad israeliano ormai avanti con l'età: sebbene fosse un tempo lodato da tutti, ora i suoi superiori sono convinti che il suo ruolo sia da rimpiazzare. L’opportunità di un suo riscatto arriva quando scopre un indizio sulla vendita di armi chimiche a un direttore del Medio Oriente.

Nel film, l'intelligence invia un giovane agente, Daniel (interpretato da Itay Tiran), per assicurarsi che Adereth non si distragga dalla sua missione principale: fornire informazioni cruciali al successo della missione. Entra così in gioco il personaggio di Angela Carioni, alias Monica Bellucci, femme fatale ma misteriosa soprattutto perché non si conosce davvero quale sia il suo gioco e soprattutto da che parte sta.



La storia del film è ispirata a eventi reali, tramutati in sceneggiatura da Gidon Maron ed Emmanuel Nakkache.