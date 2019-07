I migliori film di Tessa Thompson

Nata a Los Angeles il 3 ottobre 1983, Tessa Lynn Thompson è un’attrice, una cantante e una compositrice di successo. Al cinema ha interpretato ruoli impegnati in film drammatici del calibro di “For Colored Girls” e “Selma - La strada per la libertà”, ma è anche stata la Valkyrie di “Thor: Ragnarok” e di “Avengers: Endgame”.

Nota per le sue dichiarazioni in merito alla libertà sessuale che ciascuno dovrebbe avere, e impegnata politicamente, Tessa è ora nelle sale con “Men in Black: International” al fianco di quel Chris Hemsworth già suo compagno di set. Ma vediamo quali sono stati, ad oggi, i film più importanti della sua carriera.

For Colored Girls (2010)

Scritto e diretto da Tyler Perry, “For Colored Girls” è l’adattamento cinematografico di “For Colored Girls Who Have Considered Suicide / When the Rainbow Is Enuf” di Ntozake Shange. Con un cast d’eccezione (da Whoopi Goldberg a Janet Jackson), il film racconta le vite di dieci donne di colore, costrette ad affrontare tutti i problemi dell’essere nere in America e alle prese con questioni universali come l’amore, l’abbandono, l’infedeltà e l’aborto.

Dear White People (2014)

Con “Dear White People” di Justin Simien, Tessa Thompson si mette nuovamente alla prova in un ruolo impegnato. Il film racconta l’escalation delle tensioni razziali all’interno della Winchester University, un’università (inventata) prevalentemente bianca. Tessa è Samantha “Sam” White che, col suo programma radiofonico “Dear White People”, crea scalpore criticando i bianchi e il loro razzismo. Quando viene eletta capo della casa afroamericana nel campus, sconfiggendo l’ex fidanzato Troy, le tensioni aumentano sino a sfociare in veri e propri episodi di violenza.

Selma – La strada per la libertà (2014)

Rievocazione delle marce da Selma a Montgomery che, a partire dal 1965, segnarono l'inizio della rivolta per i diritti civili negli Stati Uniti, “Selma - La strada per la libertà” di Ava DuVernay segna la consacrazione di Tessa Thompson. Ambientato in un’epoca in cui i neri non avevano diritto di voto negli Stati del sud, il film racconta la lotta di Martin Luther King (David Oyelowo) a Selma, in Alabama, dove il giovane Jimmie Lee Jackson viene ucciso a sangue freddo da un poliziotto mentre tenta di difendere il nonno durante una marcia non violenta. King organizza così una marcia pacifica, in cui i bianchi si uniscono ai neri e che lo porta dritto al Campidoglio di Montgomery, dove tiene uno tra i suoi discorsi più famosi.

Creed e Creed II (2015 e 2018)

Nel 2015, Tessa Thompson entra nel cast di “Creed - Nato per combattere”, al fianco di Michael B. Jordan e di Sylvester Stallone. Spin-off della saga di “Rocky Balboa”, il film racconta la storia di Adonis “Donnie” Johnson (Michael B. Jordan), figlio illegittimo del grande pugile Apollo Creed e deciso a diventare anch’egli un pugile professionista. Contrariamente a quanto la madre vorrebbe per lui, Donnie si trasferisce a Philadelphia per mettersi sulle tracce dell’anziano Balboa (Sylvester Stallone), che accetta d’allenarlo e con cui stringe un fortissimo legame. Tessa è Bianca, cantante e fidanzata di Adonis che - per via dei gravi problemi d’udito - riesce a sentire solo grazie all’ausilio di speciali apparecchi acustici. Tre anni dopo, la Thompson torna a vestire i panni di Bianca in “Creed II”.

Sorry to Bother You (2018)

Scritto e diretto da Boots Riley, “Sorry to Bother You” racconta la storia di Cassius Green (Lakeith Stanfield), insicuro televenditore la cui vita cambia quando scopre di avere il magico potere di riuscire a vendere agli altri. Così, nonostante la sua compagnia venda prodotti e servizi atroci, Cassius dà inizio ad una rapida carriera che desta sospetti in Detroit (Tessa Thompson), la sua fidanzata artista che - segretamente - fa parte di un collettivo in stile Bansky. Tutto cambia quando Cassius incontra l’amministratore delegato della sua azienda, Steve Lift (Armie Hammer), dipendente dalla cocaina e malato di sesso.

Avengers: Endgame (2019)

Basato sul gruppo di supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics, “Avengers: Endgame” (seguito di “Avengers: Infinity Wars”) vede Tessa Thompson al fianco di Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth e Scarlett Johansson (tra gli altri). Tessa è Valkyrie, personaggio ispirato alla figura della mitologia norrena di Brynhildr e apparso per la prima volta in “The Avengers #83” del 1970.