Olivia Wilde esordisce alla regia con una commedia che nel cast vede anche Jason Sudeikis e Lisa Kudrow. Amy e Molly, studentesse irreprensibili e amiche inseparabili, alla vigilia del diploma si rendono conto di aver dedicato troppo tempo allo studio e poco al divertimento. Decidono così di recuperare il tempo perso in una sola notte di eccessi. La rivincita delle sfigate ti aspetta su Sky Cinema Uno mercoledì 26 febbraio alle 21.15.

Amy e Molly, studentesse irreprensibili e amiche inseparabili, sono alla vigilia del diploma e di una nuova vita. Per quattro anni hanno lavorato duro e si sono guadagnate il diritto di accedere a Yale e alla Columbia. Se la prima ha deciso di passare l'estate in Botswana per aiutare le donne del luogo a fabbricare assorbenti igienici, la seconda si sogna la giudice più giovane mai nominata alla Corte Suprema. Concentrate sui loro studi e sulla loro amicizia hanno dimenticato di divertirsi. Con stupore scoprono invece che i loro compagni, che non hanno mai perso l'occasione di fare baldoria, sono stati ammessi in università altrettanto prestigiose. Decise a recuperare il tempo perso in una sola notte di eccessi, non resta che trovare l'indirizzo per raggiungere la festa più cool dell'anno.