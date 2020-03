Programmi TV da non perdere stasera, martedì 31 marzo

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, martedì 31 marzo, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Italia’s Got Talent – Special Edition (Replica), ore 21:15 Sky Uno

Edizione speciale della quinta stagione di “Italia’s Got Talent”. Una raccolta delle migliori performance dei talenti che si sono esibiti nelle prime tre puntate di Audizioni, dinanzi ai giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Federica Pellegrini.

Sono innamorato di Pippa Bacca, ore 20:25 Crime Investigation

Analisi sulla morte di Pippa Bacca, celebre artista milanese, strangolata nei pressi di Istanbul dopo essere stata violentata.

The 2000’s: Mp3 – Musica ovunque per tutti – 1^ TV, ore 21:15 Sky Arte

Episodio dal titolo “Dopo l’11 settembre”. George Bush lancia una guerra globale al terrorismo dopo l’attacco dell’11 settembre. Dopo aver vinto le elezioni, il Presidente è accecato dai possibili attacchi.

Affari di famiglia, ore 21:05 Blaze

Quarto episodio della 21esima stagione, dal titolo “Una celebrità in negozio!”. Un raro cimelio conduce nel negozio John O’Hurley. Intanto Rick è alle prese con una difficile scelta.

Prime, ore 21:00 Comedy Central

Uma Thurman e Meryl Streep protagoniste di una commedia sentimentale. La prima è una donna alle prese con un matrimonio fallito. Ascolta i consigli della propria terapeuta, che dovrà ascoltare i racconti della sua nuova relazione, ignara del fatto che sia con suo figlio.

La dottoressa Cathy – 1^ TV, ore 21:05 lei

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “Trapianti e altri rimedi”. La dottoressa Cathy interviene su un uomo rovinato da due trapianti di capelli. Entrambi sono finiti malissimo. Rivolge inoltre la propria attenzione a una bambina ustionata.

Lo zoo del Bronx, ore 21:00 Discovery Channel

Quinto episodio della prima stagione, dal titolo “Nasce una stella”. Tutti sono emozionanti per la nascita di un piccolo pinguino blu allo zoo. La squadra tenta inoltre di capire costa stia accadendo a un leopardo delle nevi.

Misteri dal sottosuolo, ore 21:05 Discovery science

Settimo episodio della prima stagione, dal titolo “La storia segreta del Nuovo Mondo”. Alcune antiche rovine fanno supporre che gli europei siano giunti nelle Americhe almeno 1000 anni prima rispetto a Cristoforo Colombo.

Il fuoco di spade – 1^ TV, ore 21:00 History

Episodio dal titolo “Lame di famiglia”. Due famiglie si sfidano per realizzare una lama Damasco. Soltanto in due però riusciranno a raggiungere la finale, nella quale dover ricreare uno stocco.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio dal titolo “Uno di famiglia”. La famiglia saluta il gatto Kid con grande affetto, considerato un membro della famiglia. Un duro colpo per Charles, particolarmente legato a Kid.

Serie TV in onda stasera

Il Trono di Spade, ore 21:15 Sky Atlantic

Nono episodio della sesta stagione de “Il Trono di Spade”, dal titolo “La battaglia dei bastardi”. Uno scontro durissimo tra l’armata di Jon Snow e l’esercito del sadico Ramsay Bolton, figlio bastardo del signore del Nord. Uno scontro impari in termini numerici. Una strage annunciata, o forse no.

S.W.A.T., ore 21:00 Fox

15esimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Nel mirino”. Un agente di pattuglia viene ucciso in maniera brutale. La SWAT è incaricata delle indagini. Intanto la moglie di Deacon entra in travaglio.

The Resident – 1^ TV, ore 21:00 Fox life

16esimo episodio della terza stagione, dal titolo “Una Cenerentola al contrario”. Devon chiede l’aiuto del proprio staff per riuscire a fare buona impressione sul padre di Nadine.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

15esimo episodio della terza stagione, dal titolo “Frode finanziaria”. Bull ha la possibilità di lavorare insieme al proprio idolo, Walter Franklin. Si tratta di un avvocato leggendario, che gli chiede di aiutarlo in una causa contro il governo degli Stati Uniti.

Veronica Mars – 1^ TV, ore 21:13 Premium Crime

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Vacanze di primavera”. Veronica lavora come detective privato nell’agenzia investigativa di suo padre, Keith. Un attentato dinamitardo interrompe la serenità delle vacanze di primavera.

God Friendend Me, ore 21:24 Premium Stories

Nono episodio della seconda stagione, dal titolo “Profeti e perdite”. Miles va a cena per la prima volta a casa di Cara e della sua famiglia. Qui sembra regnare una grande armonia.

Batwoman – 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Secondo episodio della prima stagione, dal titolo “La tana del coniglio”. Kate è tornata a Gotham City per combattere Alice e la sua temibile “Banda delle Meraviglie”. La giovane è però tormentata dagli eventi legati alla morte della sorella, avvenuta 15 anni prima.

Mega strutture: la Sagrada Familia, ore 21:00 National Geographic

La Sagrada Familia è uno degli edifici più intriganti e apprezzati d’Europa. Rappresenta il punto di incontro tra vecchie tecniche architettoniche e modernità, data la longevità dei suoi lavori.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:00 DeA kids

67esimo episodio della prima stagione, dal titolo “Le ricette di Caterina”. Kally rischia d’essere espulsa dal Premio Rivelazione. Il tutto a causa di Gloria. Felix e la professorella Abrankhausen sono però pronti ad aiutarla.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Settimo episodio della quarta stagione, dal titolo “Tre emergenze per i robot”. Blaze viene raggiunto nella base operativa robot dai suoi amici. Di colpo però scattano tre emergenze. Per riuscire a risolverle, Gabby e AJ trasformano tutti in robot.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

18esimo episodio della quarta stagione, dal titolo “I poteri di Dark Mayhem”. Phoebe e Max devono disinnescare una puzzo-bomba posta all’interno dell’auditorium durante la premiazione dei “Supe Awards”.

Lo Straordinario mondo di Gumball, ore 21:05 Cartoon Network

Episodio dal titolo “I petali”. Gumball e Darwin tentano di abbellire Leslie, la cui bellezza è ormai appassita e si è tramutato in un mostro.

Wacky Races, ore 21:10 Boomerang

Episodio dal titolo “La perfetta imperfezione”. Cosa accadrebbe se tutta la perfezione di Peter passasse di colpo a Dastardly? Peter diverrebbe di colpo un essere grezzo e privo di fascino.

Gigantosaurus, ore 21:00 Disney Junior

Episodio dal titolo “Imita il capo”. Rocky viene portato via come leader in una partita di Imita il Capo.

