Liam Hemsworth e Tessa Thompson in Men in Black: International

Lunedì 30 marzo alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno Men in Black: International (disponibile On Demand anche in 4K), spin-off della saga che mescola commedia e fantascienza. Ecco gli attori che si sono avvicendati sul set, da Will Smith a Chris Hemsworth.

Men in Black, cast stellare… come sempre In principio era il fumetto. Nato nel 1990 dalla penna di Lowell Cunningham, Men in Black è poi diventato, nel 1997, un film diretto da Barry Sonnenfeld. Da quell successo stellare sono poi stati generate ben due sequel e uno spin-off, dando così vita a una delle saghe cinematografiche più amate degli ultimi decenni. Gli ingredienti segreti delle varie pellicole sono soprattutto due: da un lato quell mix irresistibile di commedia e fantascienza che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo: dall’altro, una serie di interpreti davvero… stellari. Ecco come è cambiato il cast di Men in Black dal primo capito al recente spin-off Men in Black: International, in prima vision tv su Sky Cinema Uno lunedì 30 marzo alle 21.15 e su Sky Cinema Collection alle 21.45, disponibile inoltre On Demand anche in 4K. Men in Black, il cast del primo film La scelta del cast del primo Men in Black ha in gran parte determinato il successo dell’intera serie. L’accoppiata formata da Will Smith (scopri i suoi migliori film) e Tommy Lee Jones – il primo con l’entusiasmo dell’astro nascente del cinema e il carisma di chi è abituato a calcare il palcoscenico, il secondo con tutta l’esperienza di un veterano del set - è semplicemente perfetta. Will è il poliziotto James Edwards, che si ritrova a indagare su un caso dai risvolti a dir poco apocalittici e viene così arruolato come recluta nei Men in Black, gli agenti segreti incaricati di proteggere la Terra dalle minacce interplanetarie. Tommy Lee Jones è l’esperto Agente K, che viene affiancato al novellino, ribattezzato Agente J. Con loro sul set anche Linda Fiorentino nei panni dell’Agente L e un indimenticabile Vincent D’Onofrio nel ruolo dell’”Edgar abito”.

Will Smith e Tommy Lee Jones, i "primi" Men in Black



Men in Black, il cast del secondo film

In Men in Black II torna la straordinaria coppia di protagonisti del primo film. In principio, Will Smith/Agente J è il solo dei due a essere ancora in servizio, ma ben presto il “pensionato” Tommy Lee Jones/Agente K viene richiamato perché una nuova minaccia incombe sul pianeta Terra, e solo gli agenti migliori possono salvare la situazione. Completano il cast del secondo Men in Black Lara Flynn Boyle nei panni della micidiale Seerlena e Rosario Dawson in quelli di Laura Vasquez, sventurata testimone dell’omicidio di un alieno in incognito.

Men in Black, il cast del terzo film

Per il terzo capitolo della saga, anche il cast di Men in Black mette a segno una tripletta: ai “soliti” Will Smith e Tommy Lee Jones si affianca infatti Josh Brolin, chiamato a interpretare il giovane Agente K nel 1969. Il criminale intergalattico Boris l’animale, impersonato dal neozelandese Jemaine Clement, torna infatti indietro nel tempo per uccidere l’uomo che lo aveva arrestato, dopo essere evaso nel presente con l’aiuto di Lily Poison, interpretata dall’ex Pussycat Dolls Nicole Scherzinger. Sul set anche Emma Thompson e Michael Stubarg.

Men in Black, il cast del quarto film

Il più recente film della saga di Men in Black, un vero e proprio spin-off, vede un cambio al comando: a Smith-Jones subentra infatti la coppia di protagonisti formata da Chris Hemsworth, ovvero il Thor del Marvel Cinematic Universe, e una sua “vecchia conoscenza”, ovvero Tessa Thompson, nota ai più come Valkyrie nei film Marvel e come Charlotte Hale nella serie tv cult Westworld – Dove tutto è concesso, in onda su Sky Atlantic. I due sono gli Agenti H e M, incaricati di risolvere un caso che li porterà in giro per il mondo. Con loro troviamo Liam Neeson, Emma Thompson, Rebecca Ferguson e la popstar Ariana Grande.