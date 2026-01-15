MasterChef, serata agrodolce con ospite speciale. Le anticipazioni

Una pericolosa Red Mystery Box per gli aspiranti chef, tra aceti e dolcificanti. Ciccio Sultano, 2 Stelle Michelin nel ristorante “Duomo” di Ragusa, per uno Skill test con protagonista la Sicilia. I peggiori subito al Pressure Test con l’ingrediente principe della cucina italiana, il pomodoro. Con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Giovedì 15 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Sempre disponibile on demand

A MasterChef Italia (LO SPECIALE) è arrivato il momento di dimostrare la propria crescita personale: siamo al giro di boa di questa stagione e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mettono a punto delle prove sempre più insidiose, che richiedono tecnica, abilità e competenza.

Red Mystery Box agrodolce La serata di giovedì 15 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si aprirà con una pericolosissima Red Mystery Box “agrodolce”, in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare tra aceti e dolcificanti. Ma “agrodolce” sarà anche l’esito di questa prova: come da tradizione la Mystery rossa, infatti, darà a qualcuno l’accesso immediato alla balconata, invece i peggiori della prova dovranno affrontare immediatamente un Pressure Test che sarà davvero al cardiopalmo, diviso in due step durante i quali i cuochi amatoriali dovranno vedersela con il pomodoro, l’ingrediente principe della cucina italiana.

Lo skill test con Ciccio Sultano A seguire la Masterclass accoglierà un altro Skill Test che vedrà come protagonista la Sicilia dello chef Ciccio Sultano, 2 Stelle Michelin nel ristorante Duomo di Ragusa; un vero e proprio viaggio nella regione dell’eccellenza gastronomica, tra identità e cultura, inseguendo la filosofia culinaria dello chef stellato. Per molti degli aspiranti chef, le prove negli episodi del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy di giovedì 15 gennaio – alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – saranno un vero punto di svolta: per chi si spegnerà definitivamente la possibilità di arrivare fino in fondo? Chi invece potrà proseguire il proprio lavoro?

MasterChef Magazine Non si ferma intanto l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, ovvero la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati per parlare di food e realizzare ricette dal tema sempre differente.