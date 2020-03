Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 9 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 9 marzo, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Armi chimiche, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Arriva in prima TV, su Sky Cinema Uno, il film di Eran Riklis “Armi chimiche”, con Ben Kingsley e Monica Bellucci. Il vecchio agente del Mossad Adereth ha ormai perso la fiducia dei suoi superiori. È però deciso a dimostrare che i siriani progettano un attacco chimico. Per farlo, deve mettersi sulle tracce di Angela Caroni, una donna avvenente e fatale. Uno spy movie ispirato a eventi reali, tramutati in sceneggiatura da Gidon Maron ed Emmanuel Nakkache.

Left Behind – La profezia, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film d’azione e fantascienza del 2014 diretto da Vic Armstrong, con Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson, Nicky Whelan, Lea Thompson. Sul pianeta Terra domina il caos: milioni di persone iniziano a scomparire senza lasciare tracce, gli aerei cadono dal cielo, le auto si muovono senza conducenti causando centinaia di incidenti. In questo scenario, il pilota Ray Steele fa di tutto per mettere in salvo la vita dei passeggeri a bordo del suo volo. Intanto, la figlia cerca disperatamente la madre e il fratello. Tratto dal primo romanzo della serie “Left Behind”.

I mercenari 3, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Patrick Hughes. Un film con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Mel Gibson. Nella squadra di Barney Ross, un incidente mette a repentaglio la vita di uno dei membri. L'evento spinge Ross a trovarsi un'altra squadra, fatta di giovani a cui non sia legato da una profonda amicizia, per portare a termine una nuova missione. Terzo capitolo della saga.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Will Hunting – Genio ribelle, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Gus Van Sant. Un film con Robin Williams, Matt Damon, Minnie Driver, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Casey Affleck. All'Institute of Technology del Massachusetts insegna un matematico famoso in tutto il mondo per le sue teorie. Un giorno, alla lavagna propone un complesso problema e dà ai suoi studenti un anno di tempo per risolverlo. Sorprendentemente, però, la mattina dopo il problema è risolto. La cosa si ripete pochi giorni dopo. Il genio è un tale Will Hunting, addetto alle pulizie. Una storia scritta a quattro mani da Matt Damon e Ben Affleck, diretta in maniera impeccabile da Gus Van Sant. Un capolavoro che è diventato un cult.

The Shape of Things, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Neil LaBute, con Gretchen Mol, Paul Rudd, Rachel Weisz, Frederick Weller. Adam è un timido ragazzo che frequenta il college, mentre Evelyn un’artista eccentrica. Apparentemente i due non hanno nulla in comune, ma dopo essersi incontrati per caso iniziano una relazione, non senza ripercussioni nelle rispettive vite. Una commedia romantica fuori dagli schemi.

What They Had, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017 diretto da Elizabeth Chomko, con Michael Shannon, Aimee Garcia, Hilary Swank, Taissa Farmiga, Josh Lucas. Bridget deve stare accanto ai genitori perché a sua madre è stato diagnosticato l'Alzheimer. Assieme alla figlia Emma, si trasferisce quindi a casa della famiglia d’origine, ma la convivenza non si rivela affatto facile. Le tensioni tra suo padre Burt e suo fratello Nicky aumentano a dismisura, mentre la donna si ritrova a fare i conti con un dubbio amletico in merito al suo matrimonio, che incomincia pian piano a lacerarla nel profondo. Un dramma familiare.

A mano disarmata, ore 21:00 Sky Cinema Due +24

Regia di Claudio Bonivento, con Claudia Gerini, Rodolfo Laganà, Maurizio Mattioli, Nini Salerno, Francesco Pannofino, Mirko Frezza. Il film racconta la storia della giornalista Federica Angeli, tratta dal libro “A mano disarmata. Cronaca di millesettecento giorni sotto scorta”. La cronista de “La Repubblica” indaga sulla criminalità organizzata di Ostia. Le ritorsioni non tarderanno ad arrivare. Claudia Gerini nel biopic sulla giornalista Federica Angeli.

Film western da vedere stasera in TV

Il buono, il brutto, il cattivo, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Regia di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Luigi Pistilli, Rada Rassimov, Aldo Giuffré. Guerra di Secessione americana: tre pistoleri sono all'inseguimento di un carico d'oro scomparso. Con questo film Sergio Leone chiude la cosiddetta “trilogia del dollaro” (dopo il successo di “Per un pugno di dollari” e “Per qualche dollaro in più”). Un cult.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il Grinch, ore 21:00 Sky Cinema Family

“Il Grinch”, film d’animazione campione d’incassi diretto da Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan. L’essere verde, peloso e solitario che odia profondamente il Natale deciderà di… rubarlo! Con la voce di Alessandro Gassmann nella versione italiana, un film da vedere insieme a tutta la famiglia.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il corvo 2, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di Tim Pope, con Vincent Perez, Iggy Pop, Richard Brooks, Vincent Castellanos, Holley Chant, Shelly Desai, Tracey Ellis, Ian Dury. Ashe torna dal mondo dei morti grazie a un corvo magico e insegue i suoi assassini aiutato da una tatuatrice. Sequel del film tratto dall’omonima graphic novel.

Wonder woman, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Patty Jenkins, con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis. Decisa a salvare il mondo dalla catastrofe, la principessa delle amazzoni Diana abbandona la sua terra e si trasforma in Wonder Woman. Un’eroina e una donna che vince senza perdere i propri tratti caratteristici.

Film commedia da vedere stasera in TV

Compromessi sposi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“Compromessi sposi”, un film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia per una serata in relax.

Attenti a quelle due, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2019 diretto da Chris Addison, con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Tim Blake Nelson, Emma Davies. Due truffatrici si mettono l'una contro l'altra per attirare le attenzioni di un miliardario e spennarlo con un astuto piano. Rifacimento del film “I due seduttori” con Marlon Brando e David Niven.

Vengo anch’io, ore 21:15 Premium Cinema

Film di Corrado Nuzzo e Maria di Biase, con Corrado Nuzzo, Maria di Biase, Gabriele Dentoni, Cristel Caccetta, Ambra Angiolini, Aldo Baglio, Gino Astorina. I protagonisti sono un’aspirante suicida, un’ex carcerata, un ragazzo con la sindrome di Asperger e un’atleta salentina. Bastonati dalla vita, stanchi di essere sconfitti, decidono di intraprendere uno strano viaggio insieme che li porterà a lottare contro tutta la sofferenza del loro passato. Un film dall’umorismo dissacrante.

Licenza di matrimonio, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ken Kwapis, con Robin Williams, Mandy Moore, Christine Taylor, Eric Christian Olsen, Josh Flitter. Un religioso costringe una coppia di futuri sposi a frequentare uno stancante e stressante corso prematrimoniale al fine di testarne le affinità. Una pellicola piacevole e divertente, per una serata all’insegna del relax.

Innamorato pazzo, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film del 1981 diretto da Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano e Ornella Muti. Una principessa in viaggio a Roma (Ornella Muti) conosce un autista d’autobus (Adriano Celentano). Nasce una storia d’amore che sembra impossibile. Una coppia che funziona e diverte.

