What They Had: quando stare in famiglia non è facile

Domenica 6 ottobre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due arriva What They Had , un dramma familiare intenso e comunque delicatissimo con Hilary Swank e Michael Shannon. Un ritorno a casa molto difficile a causa della malattia della madre

Stare in famiglia non è mai così facile. Per qualcuno è un’impresa titanica sopportare anche solo un pranzo domenicale, figuriamoci tornare a vivere con i propri genitori.

La storia di What They Had, in onda su Sky Cinema Due domenica 6 ottobre alle ore 21.15, racconta proprio di un ritorno a casa.

Bridget (interpretata da un’eccezionale Hilary Swank) deve per forza stare accanto ai genitori perché a sua madre è stato diagnosticato l'Alzheimer.

Assieme alla figlia Emma si trasferisce quindi a casa della sua famiglia ma non è affatto facile, anzi.

Le tensioni tra il suo padre Burt e suo fratello Nicky, entrambi così testardi e incompatibili che scoppiano a litigare per qualsiasi decisione, aumentano a dismisura. La situazione è così critica che tutti sono vittime, non solo la povera madre ammalata.

Inoltre Bridget si ritroverà anche a fare i conti con un dubbio amletico che incomincerà pian piano a lacerarla nel profondo relativo alla sua vita matrimoniale.

I protagonisti interpretati da Hilary Swank e Michael Shannon rendono questo dramma talmente realistico da far pensare che invece dello schermo ci sia il vetro di una finestra.

Con What They Had sembra di sbirciare dentro l’interno di casa dei vicini. Perché questa storia è una storia che potrebbe capitare a chiunque.

Presentata al Sundance Film Festival 2018 e osannata da critica e pubblico, è una pellicola da non perdere.

What They Had vi aspetta domenica 6 ottobre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due.