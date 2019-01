Vengo anch’io: avventura on the road tra risate e non solo!

Mercoledì 16 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento da non perdere è con Vengo anch’io . L’esilarante coppia di attori e comici italiani Corrado Nuzzo e Maria Di Biase davanti e dietro la macchina da presa per una commedia “on the road” divertentissima. Con cammei di Aldo Baglio, Ambra Angiolini e Vincenzo Salemme

Vengo anch’io è la commedia on the road diretta e interpretata da una delle coppie di attori e comici italiani più promettenti e apprezzati del panorama attoriale nostrano: Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Noti al pubblico per la loro partecipazione a numerosi programmi della Gialappa's Band, questi due nomi ormai top del filone comico italiano si sono rivelati ottimi addetti ai lavori anche sul grande schermo.

Non solo sul set come protagonisti ma perfino dietro la macchina da presa in qualità di registi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase si sono confermati fuoriclasse, producendo una pellicola divertente, intelligente e di tutto rispetto.

In arrivo mercoledì 16 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, Vengo anch’io è un’avventura on the road politicamente scorretta.

Licenziato per la sua dipendenza da psicofarmaci, un assistente sociale decide di accompagnare un amico affetto da sindrome di Asperger a conoscere il suo vero padre.

Partirà così alla volta di Pescara, dove il genitore del ragazzo vive.

Ai due si unirà anche Maria, appena uscita dal carcere e desiderosa di riabbracciare la figlia a Brindisi.

Un’avventura sulla strada che lascerebbe a bocca aperta perfino Jack Kerouac: tra colpi di scena, gag, suspense e spunti su cui riflettere, Vengo anch’io è una pellicola da guardare e riguardare!

Vi aspetta mercoledì 16 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, con succulente sorprese: tra cammei di Vip (da Aldo Baglio ad Ambra Angiolini fino a Vincenzo Salemme), battute esilaranti e una sceneggiatura da chapeau, il film di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase è davvero imperdibile.