Attenti a quelle due: trama, trailer, cast del film

Diretto da Chris Addison, al suo primo lungometraggio, "Attenti a quelle due" è il remake al femminile di un film del 1988 “Due figli di...” con Steve Martin e Michael Caine. La nuova versione ha invece come protagoniste Anne Hathaway e Rebel Wilson che formano una coppia comica straordinariamente affiatata e interpretano rispettivamente Josephine Chesterfield e Penny Rust. La prima è un’ereditiera dal grande potere seduttivo e dotata di un’innata eleganza, armi che utilizza con efficacia per compiere le sue truffe. Invece Penny è un’australiana esuberante e scurrile che truffa le persone fingendo disgrazie fisiche. Il film è ambientato a Beaumont-sur-Mer, un luogo immaginario della Costa Azzurra che fa da sfondo all’incontro tra le due truffatrici. Josephine è regina della piazza e l’arrivo di Penny destabilizzerà la sua situazione fino a quando non sarà obbligata ad aiutarla.

"Attenti a quelle due", la trama

La pellicola rispetta la trama del film originale che a sa volta era il rifacimento del film “I due seduttori” con Marlon Brando e David Niven. In quel caso i due protagonisti ordivano truffe ai danni di facoltose signore, mentre in “Attenti a quelle due” le due truffatrici si sfideranno per decidere chi delle due dovrà lasciare la città. Al centro c’è un vecchio miliardario che sarà la loro vittima preferita. Il film poggia sulle interpretazioni di Anne Hathaway e Rebel Wilson, una l’antitesi dell’altra. Entrambe riesco a dare brio alla pellicola e regalare tante risate agli spettatori. Umorismo e comicità che fanno di “Attenti a quelle due” un film d’intrattenimento puro che punta solo ed esclusivamente a divertire. Il regista Chris Addison si cimenta così nel suo primo lavoro alla regia dopo una lunghissima attività di scrittore, sceneggiatore e attore comico. Nel film punta a rielaborare anche le sfumature inserite nel telefilm “Veep” dove il gallese ha diretto ben 13 episodi.

"Attenti a quelle due", il cast

Le protagoniste del film sono Anne Hathaway e Rebel Wilson. La prima torna al cinema dopo “Ocean’s 8” altra pellicola al femminile e spin-off della famosa trilogia con George Clooney e Brad Pitt. Nel 2012 ha conquistato l’Oscar come miglior attrice non protagonista per il ruolo di “Fantine” nel film Les Misérables. In quello stesso anno ha conquistato il Golden Globe, il BAFTA e lo SAG Award nella stessa categoria. Già nel 2009 aveva ricevuto una candidatura ai Premi Oscar, la prima della sua carriera, per il film “Rachel sta per sposarsi”. Tra i film più famosi della sua carriera “Il diavolo veste Prada”, “Amore e altri rimedi”, “Il cavaliero oscuro – Il ritorno” e “Interstellar”. Tutt’altra carriera quella di Rebel Wilson che debutta al cinema con “Fat Pizza” nel 2003. Tantissimi i film prettamente comici dove è stata mattatrice. Da “Le amiche della sposa” a Notte al museo – Il segreto del faraone”. Nel 2013 ha conquistato un MTV Movie Awards per la miglior perfomance emergente nel film “Voices”. L’attrice è anche produttrice del film “Attenti a quei due”, la seconda pellicola dopo “Non è romantico” film diretto da Todd Strauss-Schulson dove recita da protagonista accanto a Liam Hemsworth, Adam DeVine e Priyanka Chopra.