Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 9 marzo

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica della sesta puntata della prima stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Stasera, il famoso chef si trova in Romagna. Qui alloggia, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Annamaria, Silvia, Donatella e Luca, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel della Romagna?

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 Crime investigation

Il 14 novembre 2017 Andrea La Rosa, 35 anni, ex calciatore, scompare dopo aver incontrato un amico. Un mese dopo il corpo viene ritrovato nel bagagliaio di un'auto.

Inseparabili - Vite all’ombra del genio, ore 21:15 Sky Arte

Carlo Lucarelli racconta alcuni artisti dal punto di vista di personaggi vissuti nella loro ombra. Nella puntata di stasera lo scrittore ci racconta di Malcom McLauren e i Sex Pistols, le scintille della rivoluzione del punk. Una storia caratterizzata da continui giochi di specchi.

Ghost Hunters, ore 21:00 Blaze

Su Blaze continua “Ghost Hunters”, il programma sul paranormale che vede i membri della TAPS (The Atlantic Paranormal Society) andare in soccorso di persone che sostengono che la propria casa sia infestata dai fantasmi. Stasera il team è in Ohio per scoprire quali strane presenze abitano un ex ospedale psichiatrico femminile. Dopo aver ascoltato storie inquietanti, il team entra in azione.

Comedy Central presenta, ore 21:00 Comedy Central

Gli speciali monografici esclusivi di alcuni dei più grandi comici italiani. Ognuno di loro propone uno spettacolo inedito, registrato in alcuni dei più importanti teatri del nostro paese.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21.00 lei

Nella serie “Emozioni in sala parto con Emma Willis” seguiamo la popolare conduttrice di reality televisivi Emma Willis mentre partecipa ad un vero corso di formazione per diventare assistente in un reparto di maternità. Il programma di training dura 12 settimane in cui impara ad assistere le ostetriche nel far nascere i bambini. Un compito difficile ma straordinario.

Dual Survival Brasile, ore 21:00 Discovery channel

Leo Rocha ed Edmilson Leite si avventurano verso nuovi impervi territori, tra cui l'Amazzonia e il Deserto di Atacama, per dimostrare che con l'ingegno e le giuste abilità è possibile sopravvivere.

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Con lui stasera l'attore Joel McHale. I due sono nel deserto dell'Arizona e attraversano i pericolosi canyon nella speranza di sopravvivere in questi luoghi ostili.

A prova di scienza, ore 21:05 Discovery Science

Kevin e Grant costruiscono un sottomarino e cercano di testare la loro sopravvivenza sul fondo di una piscina, inoltre realizzano una gigantesca macchina giocattolo e tentano di scoprire se il nastro adesivo è in grado di fermare un proiettile.

War Room: le tattiche della 2a guerra mondiale, ore 21:00 History

Una nuova prospettiva sulla Seconda Guerra Mondiale, attraverso l'analisi delle strategie che hanno determinato vinti e vincitori.

Boa mostruosi, ore 21:10 Nat Geo Wild

I boa constrictor usano tutta la loro forza per strangolare le loro prede. Mentre alcune prede sono piccole e indifese, con altre si scatena un vero e proprio scontro fra giganti.

Serie TV in onda stasera

The Outsider - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, alle 21:15, vediamo il settimo e l’ottavo episodio di “The Outsider”, la nuova produzione HBO tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. La serie racconta l’indagine sull’omicidio dell'undicenne Frankie Peterson. Il ragazzino viene trovato mutilato nei boschi della Georgia vicino al luogo in cui vive. Indaga sul caso il detective Ralph Anderson, poliziotto esperto ma ancora in lutto per la recente morte di suo figlio.

The Walking Dead- 1^ TV, ore 21:00 Fox

Trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti, su Fox continua la decima stagione della serie horror più seguita di sempre: “The Walking Dead”. Per i sopravvissuti all'Apocalisse ora i nuovi nemici da sconfiggere sono i Sussurratori, condotti da un redivivo Negan.

Homeland - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 comincia l’ottava stagione di “Homeland”, la serie di spionaggio con Claire Danes nei panni di Carrie Mathison, un'agente della CIA affetta da disturbo bipolare. Nella settima stagione, la donna ha lasciato il lavoro alla Casa Bianca e si è ritrasferita a Washington, dove vive con sua sorella Maggie.

Grey’s anatomy, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 vediamo la sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy. Stasera vediamo l’episodio dal titolo “L’ultima cena”.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

In prima visione Fox crime, vediamo la decima stagione di “NCIS Los Angeles”, la serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Prodigal son - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continua “Prodigal son”, la serie tv con Tom Payne che racconta le vicende di Malcolm Bright, figlio di Martin Whitly, serial killer noto come "Il chirurgo". Malcolm è costretto a confrontarsi con suo padre come consulente del Dipartimento di Polizia di New York. L’episodio di stasera è “L’amico di famiglia”.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories ancora un altro episodio dell’ultima stagione di “Suits”, il legal drama creato da Aaron Korsh. Il protagonista è Harvey Specter, uno dei più importanti e spietati avvocati di New York. Accanto a lui si muovono tutti gli altri dipendenti della Pearson Specter Litt a Manhattan, interpretati da Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty. L’episodio di stasera si intitola “Un ultimo raggiro”.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 continuano gli episodi della quarta stagione di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata sulle Leggende, un gruppo di personaggi della DC Comics che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. Le Leggende sono già comparse in altre serie dell'Arrowverse. L’episodio di stasera si intitola “Via di fuga”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids continua la sitcom per ragazzi “New School”, con protagonisti un gruppo di studenti della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale. In un wc rotto dell’Istituto è custodito il Wall Of Celebrities, un muro con appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. dalle 20:50 va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente, e di Blaze, il suo monster truck rosso. Con loro tanti amici: Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon torna “I Thunderman”, la sit com per adolescenti con protagonista la famiglia Thunderman. I genitori Hank e Barb e i figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe sono dei supereroi che provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Steven Universe, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network vediamo la serie animata creata da Rebecca Sugar. Seguiamo le avventure di Steven Universe, un giovane ragazzo che vive nella fittizia città di Beach City insieme alle tre aliene Garnet, Perla e Ametista.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang dalle 21:00, continua “Wacky Races”, reboot in computer grafica dell’omonima serie del 1968 prodotta dalla Hanna Barbera e incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Il regno dei cuccioli - Palace Pets, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior vediamo “Il regno dei cuccioli - Palace Pets”, la miniserie televisiva a cartoni animati targata Disney con protagonisti sei cuccioli di nome Treasure, Pumpkin, Petite, Sultan, Dreamy e Berry, abitanti di un magico regno.

