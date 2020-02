Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 2 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 2 febbraio, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Bad teacher – Una cattiva maestra, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film diretto da Jake Kasdan e con protagonisti Cameron Diaz, Justin Timberlake e Jason Segel. Lasciata dal fidanzato prima delle nozze, un'insegnante di scuola media, svogliata e incompetente, si innamora di un nuovo affascinante collega e fa di tutto per conquistarlo, ma l'impresa si rivela più difficile del previsto. Una maliziosa commedia.

Il segreto di Noemie, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film di Frédéric D'Amours, con Camille Felton, Rita Lafontaine, Raymond Bouchard. La storia di una bambina che trascorre gran parte delle sue giornate a seguire indizi misteriosi per trovare un tesoro nascosto nell’abitazione di una vicina di casa. Misteri e fantastiche avventure in una commedia tratta da un romanzo di Marc Robitaille.

Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film di Donald Petrie, con Matthew McConaughey, Kate Hudson, Adam Goldberg, Michael Michele, Celia Weston. Una giovane giornalista deve scrivere un articolo intitolato “Come farsi lasciare in 10 giorni”. Decide così di prendere come cavia un malcapitato incontrato in un locale. Una commedia leggera e divertente.

Alla ricerca di Teddy, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia del 2018 diretta da Julien Hervé e Philippe Mechelen, con Kad Merad, Malik Bentalha, Romain Lancry, David Salles. Michel ha smarrito l’orsetto tanto adorato della figlia in un aeroporto. Essendo molto difficile ritrovarlo, l’uomo elabora una soluzione alternativa: offrire una ricompensa a chi gli riporterà il peluche. Un film adatto a tutta la famiglia.

Nonno scatenato, ore 21:15 Premium Cinema

Film commedia del 2016 per la regia di Dan Mazer, con Zac Efron, Robert De Niro, Julianne Hough, Zoey Deutch. Il puritano Jason sta per sposarsi con la figlia del suo capo e diventare socio dello studio legale del suocero, quando cade nella trappola del nonno Dick, che lo costringe ad accompagnarlo per le vacanze a Daytona mettendo a rischio l’intero matrimonio. Tra feste, risse e caos, Dick vuole godersi il viaggio al meglio e nel farlo coinvolgerà un nipote bacchettone e precisino. Divertente commedia con Robert De Niro e Zac Efron.

Prova a prendermi, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Steven Spielberg, con Leonardo di Caprio e Tom Hanks. 1964, la famiglia del giovane Frank Abagnale Jr. affronta dei problemi con il fisco e viene costretta a trasferirsi in un modesto appartamento. Incapace di decidere con quale dei due genitori restare, Frank scappa di casa. Per sopravvivere, il giovane inizia a compiere delle truffe, ma l’agente dell’FBI Carl Hanratty comincia a dare la caccia al truffatore. Tratto da una storia vera con un cast superlativo e una regia impeccabile.

Guardo, ci penso e nasco, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film di Nick Castle, con Albert Finney, Anton Yelchin, Bridget Fonda, Campbell Scott. Un angelo custode ha solo ventiquattro ore di tempo per convincere un'anima che la vita sul pianeta terra vale la pena di essere vissuta. Una commedia ben fatta. Nel film compare in un cameo lo sceneggiatore Dan O'Bannon.

Bad moms - Mamme molto cattive, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Jon Lucas e Scott Moore. Un film con Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jay Hernandez, Annie Mumolo, Jada Pinkett Smith. Dopo l'ennesimo sopruso subito al lavoro e in famiglia, tre mamme decidono di ribellarsi e di mollare la vita che stanno conducendo. Scritta e diretta dai due sceneggiatori di “Una notte da leoni”, “Bad moms” è una commedia divertente e politicamente scorretta.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Cafarnao – Caos e miracoli, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film di Nadine Labaki, con Zain Alrafeea. La storia di Zain, un dodicenne che vive negli slums di Beirut, non va a scuola, lavora, si occupa dei fratellini e della sorella undicenne, che viene fatta sposare dai genitori al proprietario per cui Zain lavora. Per protesta, Zain fugge e va a vivere in una bidonville con un'immigrata illegale etiope che fa la prostituta. Un film libanese prezioso e intenso, che scava all’interno dell’emotività dello spettatore. Premio della Giuria a Cannes.

Il labirinto del silenzio, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Giulio Ricciarelli, con Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht, Gert Voss. Per la settimana della memoria su Sky va in onda “Il labirinto del silenzio”. 1958: un procuratore scopre l’identità dei collaboratori del regime nazista e li accusa di crimini di guerra. Giulio Ricciarelli ripercorre l’inchiesta che portò al processo di Francoforte contro i crimini di guerra.

Film biografici da vedere stasera in TV

First man – Il primo uomo, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film di Damien Chazelle, con Ryan Gosling e Claire Foy. “First man” ripercorre le tappe principali che portarono Armstrong sulla Luna, a partire dalla tragica morte della figlia e al seguente arruolamento nella NASA, fino al comando della missione Apollo 11, passando per la tragica fine dell’equipaggio dell’Apollo 1 e per l’incidente a cui sopravvisse lo stesso Neil. La pellicola è stata candidata a quattro premi Oscar e ha vinto la statuetta per i “Migliori effetti speciali”. Fra gli altri riconoscimenti figura anche un Golden Globe per la “Miglior colonna sonora originale”.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Red Dawn - Alba rossa, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2012 diretto da Dan Bradley, con Chris Hemsworth, Connor Cruise, Josh Hutcherson, Isabel Lucas, Josh Peck. Una scuola viene invasa da soldati dell’esercito nord-coreano, per questo un gruppo di studenti è costretto a nascondersi. I ragazzi si rifugiano in montagna per studiare il contrattacco e combattere gli invasori sotto la bandiera della loro squadra di football, The Wolverine. Un adrenalinico remake.

Io sono Leggenda, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Ispirato all’omonimo romanzo di Richard Matheson, “Io sono Leggenda” è un film del 2007 diretto da Francis Lawrence, con Will Smith, Salli Richardson, Willow Smith. New York, 2012. Un misterioso virus ha ucciso gli uomini e li ha trasformati in vampiri. Il dottor Robert Neville, formidabile virologo sopravvissuto alla tragedia, nella sicurezza del suo appartamento barricato sta cercando una cura, ma nel suo futuro si prospettano nuove tragedie. Un film intenso e commovente.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il gioco della paura, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Don Terry, con Teri Polo e Zachary Bennett. Una detective insegue il serial killer che uccise sua madre 30 anni prima: il maniaco è tornato a colpire usando gli stessi metodi. Un thriller adrenalinico sulla caccia all’assassino.

Redemption – Identità nascoste, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Steven Knight. Un film con Jason Statham, Agata Buzek, Vicky McClure, Benedict Wong, David Bradley, Santi Scinelli. Per sfuggire alla malavita londinese, un reduce di guerra assume una nuova identità. Sarà la scomparsa di una prostituta a costringerlo a rimettersi in gioco. Thriller con un buon ritmo, esordio alla regia di Steven Knight, con lo sceneggiatore de “La promessa dell’assassino”.

Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di Bill Condon. Un film con Ian McKellen, Milo Parker, Laura Linney, Hattie Morahan, Patrick Kennedy. Abbandonata la professione e ritiratosi in campagna, l’anziano Sherlock Holmes scava fra i suoi ricordi per risolvere un caso che lo ossessiona da anni. Il ritorno in scena del famoso detective.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV