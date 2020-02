Programmi TV da non perdere stasera, domenica 2 febbraio

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno vediamo in replica la terza puntata della nuova edizione di “Italia’s got talent”. Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich sono pronti a valutare improbabili “talenti” che si propongono nelle discipline più disparate. Conduce Lodovica Comello.

Delitti, ore 21:05 Crime investigation

Quattro persone vengono massacrate senza pietà, tra queste, anche un bambino di soli due anni. Vengono messi sotto torchio dagli inquirenti i due vicini di casa, Olindo e Rosa.

Roberto Bolle - Questa notte mi ha aperto gli occhi, ore 21:15 Sky Arte

Nelle poche ore libere che la danza gli concede, Roberto Bolle incontra scrittori e artisti. Questa sera incontra a Milano Michele Serra.

Kings of pain: la natura morde, ore 21:00 Blaze

Adam e Rob Caveman sono in Sudafrica per affrontare gli effetti causati dalla puntura di due pericolosi scorpioni e del velenoso pesce leone.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central va in onda “Most ridiculous”, lo show che mostra i video più demenziali che passano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Cambio moglie USA, ore 21:00 lei

In “Cambio moglie Usa” le mogli di due differenti famiglie si scambiano la vita per una settimana, lasciando le proprie case per trovarsi tra mura, mariti e figli nuovi.

Scherzi della natura, ore 21:00 Discovery Channel

Gli esperti analizzano le immagini di 5000 uccelli caduti dal cielo in Arkansas. Inoltre, perché una puzzola fa una verticale e cosa rende luminosa una rana?

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Stasera l’attrice e modella Cara Delevingne lo accompagna tra le montagne della Sardegna.

Cose di questo mondo, ore 21:05 Discovery Science

Scopriamo alcune leggende di antichi giganti che riguardano un misterioso monumento nella Terra Santa.

L’Italia delle navi, ore 21:00 History

Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido raccontano la storia del nostro popolo attraverso navi, transatlantici e piroscafi partiti dall’Italia e diretti in tutto il mondo.

Giraffe: giganti d’Africa, ore 21:10 Nat Geo Wild

Gambe lunghe, collo alto e occhi grandi: nell’immaginario collettivo le giraffe sono creature splendide. Ma pochi ne conoscono le reali caratteristiche.

Serie TV in onda stasera

The New Pope, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica altri due episodi di “The New Pope”, la serie coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law e John Malkovich. Voiello esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. Intanto, la minaccia del terrorismo diventa più forte.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo gli episodi della terza stagione di “The Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di nerd alle prese con la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

What we do in the shadows, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 rivediamo “What we do in the shadows”, la serie strutturata come un falso documentario che vede quattro vampiri, Nandor, Laszlo, Nadja e Colin che vivono insieme a Guillermo, un famiglio che vuole diventare una creatura delle tenebre.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi della sesta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime vediamo gli episodi della quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che vede protagonista la famiglia Reagan, legata da generazioni al New York Police Department.

Lethal weapon, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime invece rivediamo la prima stagione di “Lethal weapon”, la serie tv ispirata agli omonimi film “Arma letale”. Martin Riggs è un ex Navy Seal che, dopo la morte della moglie incinta, si traferisce al Los Angeles Police Department, dove ha come collega il detective Roger Murtaugh.

Young Sheldon, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la seconda stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo “Gotham”, la serie basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv ispirata al film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”. La serie è tutta in computer grafica.

44 gatti, ore 21:00 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie con protagonisti quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats. La serie italiana è ideata da Iginio Straffi e si ispira all'omonima canzone del 1968.

I Thunderman, ore 21:15 Nickelodeon

Alle 21:15 su Nickelodeon, vediamo “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile. I supereroi vivono nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

La serie animata narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, per niente convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

