“Nessuno è veramente all’altezza del ruolo” del Papa, “essere rappresentanti di Dio in terra è qualcosa che spaventa”. Paolo Sorrentino racconta a Sky Tg24 The New Pope, la serie Sky Original creata e diretta dal regista premio Oscar con Jude Law e John Malkovich. “Malkovich ha assolutamente competenza dei suoi mezzi, è stato molto facile lavorare con lui”, ha aggiunto Sorrentino, che poi ha invitato tutti gli spettatori a "guardare la serie in lingua originale".

"Non sono più ambizioso, sto diventando vecchio"

L’ambizione per un Papa “è quella di essere utile, di fare del bene”, i preti “sono al servizio di Dio, sono servi”, ha sottolineato Sorrentino. “Le declinazioni e le distorsioni dell’amore sono il tema dominante della serie”, ha aggiunto. Alla domanda se sia un regista ambizioso, Sorrentino ha risposto sorridendo: “Non più, sto diventando vecchio”.

"Provo profonda gratitudine per Fellini"

“Fellini è uno dei due-tre registi a cui ho attinto a piene mani, provo una profonda gratitudine”, ha poi dichiarato. “I suoi film sono sorprendenti per la quantità di diversi sentimenti e generi presenti”, ha aggiunto.

I primi due episodi

Venerdì 10 gennaio debutta in Italia su Sky Atlantic e NOW TV: i primi due episodi verranno trasmessi alle ore 21.15 Seguito ideale di "The Young Pope", da cui si differenzia nel titolo ma in sostanza prosegue la trama, è il secondo progetto per la tv ambientato da Sorrentino in Vaticano, ricreato nei suoi luoghi simbolo grazie a un lavoro artigianale durato mesi per ricostruire la facciata e gli interni della Basilica di San Pietro, e la Cappella Sistina, compresa la Pietà di Michelangelo (LE FOTO). Tra i due Papi, interpretati da Malkovich e Law, "nasce una specie di incontro-scontro", spiega il regista.