The New Pope, il cast e i personaggi della serie tv

Su Sky Atlantic è in arrivo The New Pope , il seguito di The Young Pope, la serie tv creata e diretta da Paolo Sorrentino. In attesa del debutto - l'appuntamento sarà ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic a partire dal 10 gennaio -, scopriamo il cast e i personaggi.

The New Pope, i personaggi principali

LENNY BELARDO (Jude Law). Lo avevamo visto l’ultima volta accasciato e privo di sensi a Venezia. Da allora Pio XIII - il Papa americano, giovane e bello, pontefice infelice e apparentemente reazionario - è in coma, vegliato giorno e notte da numerosi fedeli accorsi in laguna da tutto il mondo. Sperano in un suo risveglio, che ai medici sembra impossibile. Un sonno profondo ma misterioso. Il sonno di un santo secondo chi lo idolatra.

SIR JOHN BRANNOX (John Malkovich) è un cardinale di nobili origini. Elegante, ironico e mondano vive - prigioniero della routine e di un segreto inconfessabile - in un castello, alle porte di Londra, circondato da un parco che è più grande di Città del Vaticano. E’ un uomo vanitoso e proprio per questo cederà alle lusinghe del cardinal Voiello che lo vuole Papa. Sarà Giovanni Paolo III, il teorico della via media, ma non accetterà mai la sua medietà rispetto a Lenny…

CARDINAL VOIELLO (Silvio Orlando) è il Segretario di Stato. Apparentemente ha a cuore solo la ragion di Stato e la società calcio Napoli. L’amicizia con Girolamo, un ragazzino molto malato, svela invece un suo aspetto inedito. Perennemente in bilico tra buoni sentimenti e giochi di potere con l’avvento di Giovanni Paolo III dovrà gestire, come spesso accade dentro le mura vaticane, scandali e minacce.

SOFIA DUBOIS (Cécile de France) è la responsabile del marketing e della comunicazione del Vaticano. Laureata in una prestigiosa università americana, gestisce l’immagine del Vaticano con piglio da imprenditore. Brannox, il nuovo Papa, sembra esaudire le sue aspettative per risollevare l’immagine della Chiesa. Ma Sir John non è equilibrato e rassicurante come appare. E anche la vita intima e personale di Sofia è molto diversa da quella che si intuisce…

CARDINAL GUTIERREZ (Javier Cámara) è il cardinale più vicino a Pio XIII ma è soprattutto un uomo leale. E per questo conduce il nuovo Papa nelle stanze del Vaticano indicandogli le insidie che da sempre si annidano tra quelle mura. La sua personale battaglia con l’alcol è vinta ma non quella con l’amore per Freddie, il ragazzo conosciuto in America che ora lo ha raggiunto a Roma e che ogni giorno pone Guitierrez davanti alle sue contraddizioni.

ESTER AUBRY (Ludivine Sagnier) è rimasta sola col figlio Pio, frutto del miracolo di Lenny Belardo. Aggrappata a una fede incrollabile resiste alle difficoltà economiche e al dolore per la malattia di Lenny. Anche le donne piene di fede a volte cedono però. Ed Ester asseconderà una proposta che le cambierà la vita e la trasformerà fino a condurla tra gli idolatri di Pio XIII.

The New Pope, il cast

JUDE LAW - Lenny Belardo

JOHN MALKOVICH - Sir John Brannox

SILVIO ORLANDO - Cardinal Voiello

CÉCILE DE FRANCE - Sofia Dubois

JAVIER CÁMARA - Cardinal Gutierrez

LUDIVINE SAGNIER - Esther Aubry

HENRY GOODMAN - Danny

MAURIZIO LOMBARDI - Cardinal Assente

ULRICH THOMSEN - Dottor Helmer Lindegard

MASSIMO GHINI - Cardinal Spalletta

MARK IVANIR - Bauer

YULIA SNIGR - Ewa Novak

TOMAS ARANA - Tomas Altbruck

ANTONIO PETROCELLI - Don Luigi Cavallo

