The New Pope, il cast: Silvio Orlando è il Cardinal Voiello

Su Sky Atlantic è in arrivo The New Pope (l'appuntamento è per venerdì 10 gennaio alle 21.15), e tra i protagonisti, davanti ma soprattutto dietro le quinte del Vaticano, c'è ovviamente lui, il Cardinal Voiello , interpretato da Silvio Orlando. Guarda il video e scopri di più. - The New Pope, il trailer della serie tv. VIDEO

The New Pope, Silvio Orlando è il Cardinal Voiello

Silvio Orlando dice che interpretare questo personaggio è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita sua, ma a vederlo nei panni del Cardinal Voiello, l'astuto e machiavellico Segretario di Stato di The Young Pope e di The New Pope, si direbbe che sia nato per questo ruolo. Ma andiamo con ordine.

Alla fine di The Young Pope, Lenny Belardo, AKA Papa Pio XIII, crolla a terra, colto da un malore che lo manderà in coma. Ed è proprio da lì che riparte The New Pope. Sono passati nove mesi da quella maledetta giornata, e in mancanza del Pontefice è stato Voiello a tenere le redini del Vaticano. Tra chi è rimasto fedele al Papa comatoso e chi invece pensa che sia il momento di andare avanti, Voiello ovviamente si ritrova a fare da mediatore, nella speranza che prima o poi lo Spirito Santo gli indichi la via.

E a quanto pare lo Spirito Santo una via gliela indica, ma questa via lo porterà molto lontano: in Inghilterra. E' lì, infatti, che abita il candidato perfetto, colui che Voiello ha scelto come nuova guida per una Chiesa in disperato bisogno di stabilità. Come Orlando ben spiega, ci vuole qualcuno che sia distante dai giochi di potere di Roma, e Sir John Brannox, completamente estraneo a tutto questo e estremamente diverso da Voiello, è semplicemente perfetto.

Ma che Voiello vedremo in The New Pope? "Un Voiello sempre più politico e sempre più sentimentale, affettuoso," ci avvisa Orlando, che si dichiara assai grato a Sorrentino per aver scritto appositamente per lui alcuni dei momenti più alti della sua carriera. E come dargli torto? Si può essere o non essere d'accordo col modo di pensare e di agire del furbo e pragmatico Segretario di Stato, ma non si può non apprezzare il grande lavoro fatto dal suo interprete, semplicemente perfetto per questo ruolo!

L'appuntamento con The New Pope è ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic a partire dal 10 gennaio 2020.

The New Pope, il teaser trailer con Jude Law in costume fotogramma per fotogramma

The New Pope, cosa dobbiamo aspettarci

Pio XIII è in coma, e il Vaticano rischia di andare alla deriva. A mantenere l'ordine e a far funzionare le cose in mancanza di un pontefice è il Segretario di Stato, il Cardinal Voiello, che dopo una parentesi tanto imprevedibile quanto misteriosa riesce nell'impresa di far salire al soglio pontificio Sir John Brennox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prenderà il nome di Giovanni Paolo III. Dopo le bizzarrie del giovane Papa, quello nuovo sembra semplicemente perfetto, ma in realtà anche lui cela una particolare fragilità e dei segreti.

Essere il successore del carismatico Pio XIII e prendere il suo posto nel cuore della gente non sarà un'impresa facile, e questo Sir John lo capisce subito. Come se non bastasse, Lenny, sospeso tra la vita e la morte, è diventato un santo, e a venerarlo e idolatrarlo ci sono migliaia e migliaia di fedeli, cosa che non fa altro che alimentare i contrasti tra i già esistenti fondamentalismi. La Chiesa, intanto, si ritrova al centro di alcuni scandali interni che rischiano di stravolgere in maniera irreversibile le alte gerarchie. Come se non bastasse, non mancano le minacce esterne che colpiscono i simboli della cristianità.

Come al solito, però, in Vaticano niente è come sembra, e il Bene e il Male, ammesso e non concesso che riesca a capire cosa o chi siano precisamente, vanno a braccetto incontro alla Storia. La resa dei conti, però, è sempre più vicina, ma per arrivare alla redde rationem bisognerà lasciare che gli eventi facciano il loro corso...