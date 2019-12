The New Pope, il cast: Javier Cámara è il Cardinal Gutierrez

Su Sky Atlantic sta per arrivare The New Pope (l'appuntamento è per venerdì 10 gennaio alle 21.15), e ovviamente tra i protagonisti ritroveremo ovviamente anche il Cardinal Gutierrez , il fedelissimo (nonostante una certa diversità di opinioni riguardo alcune questioni, come ben ricorderanno i fan della serie) Segretario Personale di Lenny Belardo, interpretato da Javier Cámara. Guarda il video e scopri di più. - The New Pope, il trailer della serie tv. VIDEO

The New Pope, Javier Cámara è il Cardinal Gutierrez

In attesa della "resurrezione" di Pio XIII: è così che ritroviamo il Cardinal Bernardo Gutierrez nel primo episodio di The New Pope. "Pensa che Pio XIII sia un santo, e che quindi si debba stare attenti nel procedere, perché forse li sta guardando e forse si sveglierà," ci dice Cámara. Gutierrez è uno che ha bisogno di riflettere prima di agire, mentre la Chiesa è attualmente guidata da Voiello, che si muove velocemente.

E' comunque un Gutierrez più forte quello che ritroviamo. Dopo il viaggio in America - viaggio ordinato da Lenny per trovare le prove necessarie per condannare il Cardinale Kurtwell, un principe della chiesa colpevole di un reato gravissimo, pedofilia -, il personaggio di Cámara, che ha guardato negli angoli più oscuri della propria anima, ora è più sicuro di sé, ed è in grado di riaffermare la propria identità.

Ovviamente l'orientamento sessuale di Gutierrez è una delle caratteristiche fondanti del suo personaggio: "Queste sfumature sull'omosessualità, le relazioni, il sesso e l'amore costituiscono il filo conduttore della seconda stagione."

Del suo personaggio, l'attore spagnolo dice di amare la sua semplicità, ma anche il fatto che ha sofferto molto e che sa di non voler soffrire di nuovo. Ora che però ha iniziato ad aprire la bocca e a parlare di certe cose, e ci riferiamo ovviamente al problema della pedofilia, Gutierrez non può fare a meno di chiedersi perché finora la Chiesa abbia cercato di mantenere il silenzio più totale su una tale tragedia, e le sue parole avranno delle conseguenze. D'altronde, ogni decisione, ogni scelta, comporta delle conseguenze: Bernardo è pronto per ciò che si ritroverà ad affrontare?

L'appuntamento con The New Pope è ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic a partire dal 10 gennaio 2020.

The New Pope, il teaser trailer con Jude Law in costume fotogramma per fotogramma

The New Pope, cosa dobbiamo aspettarci

Pio XIII è in coma, e il Vaticano rischia di andare alla deriva. A mantenere l'ordine e a far funzionare le cose in mancanza di un pontefice è il Segretario di Stato, il Cardinal Voiello, che dopo una parentesi tanto imprevedibile quanto misteriosa riesce nell'impresa di far salire al soglio pontificio Sir John Brennox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prenderà il nome di Giovanni Paolo III. Dopo le bizzarrie del giovane Papa, quello nuovo sembra semplicemente perfetto, ma in realtà anche lui cela una particolare fragilità e dei segreti.

Essere il successore del carismatico Pio XIII e prendere il suo posto nel cuore della gente non sarà un'impresa facile, e questo Sir John lo capisce subito. Come se non bastasse, Lenny, sospeso tra la vita e la morte, è diventato un santo, e a venerarlo e idolatrarlo ci sono migliaia e migliaia di fedeli, cosa che non fa altro che alimentare i contrasti tra i già esistenti fondamentalismi. La Chiesa, intanto, si ritrova al centro di alcuni scandali interni che rischiano di stravolgere in maniera irreversibile le alte gerarchie. Come se non bastasse, non mancano le minacce esterne che colpiscono i simboli della cristianità.

Come al solito, però, in Vaticano niente è come sembra, e il Bene e il Male, ammesso e non concesso che riesca a capire cosa o chi siano precisamente, vanno a braccetto incontro alla Storia. La resa dei conti, però, è sempre più vicina, ma per arrivare alla redde rationem bisognerà lasciare che gli eventi facciano il loro corso...