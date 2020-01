Italia's Got Talent, ecco chi sono i 4 giudici

Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich saranno i giudici di Italia’s Got Talent 2020! Alla conduzione torna Lodovica Comello , per il quarto anno consecutivo, l’ex stella della serie argentina Violetta e futura mamma torna a condurre il talent show.

Italia's Got Talent: stasera su Sky Uno

L'appuntamento da segnare in agenda è tutti i mercoledì alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, e su TV8, a partire da stasera 15 gennaio. Il palco di Italia's Got Talent è incandescente. Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Joe Bastianich e la storica conduttrice Lodovica Comello, vi aspettano!

Chi sono i giudici di Italia's Got Talent

Frank Matano

Il giovane comico, all’anagrafe è Francesco, ha passato la sua infanzia a Carinola (Caserta), successivamente si è trasferito negli States, qui ha studiato lingue e si è diplomato alla Cranston High School East, in Rhode Island. Fin da quando era bambino Frank si dimostra un grande appassionato e giocatore di calcio. Ha cominciato facendo scherzi telefonici e quest'anno è alla sua quinta edizione consecutiva di Italia's Got Talent, un vero e proprio veterano che saprà ancora una volta stupirci con il suo irresistibile senso dell'umorismo.

Mara Maionchi

La regina della discografia italiana Mara Maionchi nonché amatissima ex giudice di X Factor saprà valorizzare e giudicare i talenti in gara di questa nuova edizione di Italia’s Got Talent, non abbiamo dubbi. Una curiosità che riguarda la nostra adorata signora Maionchi è che ha lavorato anche sul set cinematografico, nel film La banda dei Babbi Natale, di Paolo Genovese (2010) e nel documentario Gli Squallors, di Carla Rinaldi e Michele Rossi (2013). In tv, invece, la ricordiamo nel secondo episodio della quinta stagione de I delitti del BarLume nel 2018. E chi si dimentica della voce di Mamá Coco nel film di animazione Coco? Una professionista dalle mille risorse.

Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha vinto la sua prima medaglia olimpica a 16 anni ed è considerata una vera e propria icona del nuoto italiano. È soprannominata la “Divina”, ed è facile intuire il motivo, bellezza, fisico statuario e carisma non le mancano. Vive praticamente in acqua in costume da bagno e cuffia da piscina, ma quando li mette da parte è l'emblema della femminilità. Accanto a Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e la new entry Joe Bastianich, saprà come nel suo stile, dare il meglio di sé.

Joe Bastianich

Dopo aver giudicato migliaia di aspiranti cuochi a MasterChef Usa e MasterChef Italia il restaurant man più amato del piccolo schermo è pronto a guardare con la lente di ingradimentoi i talenti più disparati che si preparano a calcare il palco di Italia's Got Talent 2020. Come tutti sanno, Joe Bastianich è un musicista e la musica è una delle sue più grandi passioni. Lo scorso settembre è uscito Aka Joe, una raccolta di dodici brani scritti negli ultimi anni. Pronti a vederlo in azione? Pronti per davvero?