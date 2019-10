Alla ricerca di Teddy, il mistero dell’orsetto scomparso

Domenica 20 ottobre alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno la commedia per tutta la famiglia che racconta della ricerca disperata di un orsetto smarrito in aeroporto.

Cosa sareste disposti a fare se vostro figlio perdesse il suo peluche preferito durante un viaggio e non riusciste a darvi pace? Forse fareste anche voi come il protagonista di Alla ricerca di Teddy, in prima visione tv domenica 20 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Del resto, risolvere il problema non è facile: Michel ha smarrito l’orsetto tanto adorato dalla figlia in un aeroporto. Difficile ritrovarlo. Per cui, l’uomo decide di elaborare una soluzione alternativa, offrendo una ricompensa a chi gli riporti il peluche.



Legge però della “taglia” sull’orsetto Sofiane, un impiegato dell’aeroporto dove è successo il fattaccio, e si convince di trovarsi di fronte a un’opportunità di guadagno facile. Per questo, contatta Michel, fingendo di averlo ritrovato.



Le bugie, però, hanno le gambe corte. Per cui, quando diviene chiaro che Sofiane non ha trovato proprio un bel niente, questi è a obbligato ad aiutare Michel nella sua disperata ricerca.



Spassoso e adatto a tutta la famiglia, Alla ricerca di Teddy è disponibile anche on demand all’interno della collezione VIVE LA FRANCE.