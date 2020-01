La settimana della memoria su Sky Cinema Drama

Il prossimo 27 gennaio – anniversario della liberazione di Auschwitz - si celebra il Giorno della Memoria per ricordare lo sterminio degli ebrei, ma anche di zingari, omosessuali e di tutte le altre vittime della follia nazista. Questa manifestazione è stata indetta a partire dal 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell’Olocausto. La data è legata al giorno del 1945 in cui le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento polacco di Auschwitz e i suoi pochi sopravvissuti.

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio Sky Cinema Drama dedica la programmazione serale ai film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.

Questi sono i titoli in programmazione:



IL BAMBINO CON IL PIGIAMA A RIGHE, film tratto dal bestseller di John Boyne che racconta la commovente storia d’amicizia fra Bruno, figlio di un gerarca nazista, e il coetaneo ebreo Shmuel, prigioniero in un campo di concentramento.



IL LABIRINTO DEL SILENZIO che ricostruisce l'inchiesta che portò al processo di Francoforte contro i crimini di guerra.



EXODUS (Oscar® alla colonna sonora), film di Otto Preminger che dirige Paul Newman nell’odissea che racconta la nascita dello stato di Israele dopo la Seconda guerra mondiale.



LA TREGUA, l’adattamento del romanzo di Primo Levi che vede Francesco Rosi alla regia e John Turturro protagonista.



L'ULTIMO TRENO con Willem Dafoe, che racconta il dramma dell'Olocausto attraverso la storia di un bambino ebreo.



SOBIBOR che racconta la drammatica rivolta nel campo di sterminio che dà il titolo al film.



IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI, il capolavoro di Vittorio De Sica, Oscar® per il miglior film straniero e Orso d'Oro a Berlino, che narra le vicende di una nobile famiglia ebraica di Ferrara che ha subito la persecuzione dei nazisti.



CONSPIRACY - SOLUZIONE FINALE, film con Kenneth Branagh, Stanley Tucci e Colin Firth che ricostruisce il raduno nazista a Wannsee per pianificare nel dettaglio lo sterminio degli ebrei.



L'UOMO DAL CUORE DI FERRO, l’adattamento del romanzo di Laurent Binet con Jason Clarke e Rosamund Pike sulla figura di Reinhard Heydrich che pianificò la Soluzione finale nei confronti degli ebrei.



LA SCELTA DI SOPHIE in cui Meryl Streep, vincitrice dell’Oscar® e del Golden Globe, interpreta una donna polacca sopravvissuta ai lager; SUITE FRANCESE, storia d’amore tra Michelle Williams e Matthias Schoenaerts nella Francia invasa dai nazisti.



SUNSHINE - STORIA DI UNA FAMIGLIA, film con Ralph Fiennes e Rachel Weisz che segue le vicissitudini di una famiglia ebrea da fine ‘800 agli anni 50. Da non perdere la maratona iniziale, lunedì 27 gennaio, giorno della ricorrenza.

I titoli sono disponibili on demand nella collezione SETTIMANA DELLA MEMORIA