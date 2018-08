Leonardo DiCaprio in Prova a Prendermi in onda su Sky Cinema Star

LEONARDO DICAPRIO, DALLA TV ALL'OSCAR

Leonardo DiCaprio ha cominciato a lavorare nello showbiz sin da bambino, e a soli 16 anni era già un giovane attore di successo grazie alla serie televisiva Genitori in blue jeans. Eppure, al contrario di tanti ragazzi diventati star della tv o del cinema, non si è mai perso per strada, riuscendo nel tempo non solo a raggiungere la fama, ma anche a guadagnarsi la credibilità, dimostrando di essere ben più di un sex symbol e diventando uno degli interpreti più acclamati degli ultimi decenni.

Non a caso, ancora oggi Leo è uno degli attori più quotati in circolazione, tanto che Sky Cinema Stars, il canale Sky dedicato solo ai grandi del cinema, gli renderà omaggio mandando in onda, tra le altre, alcune delle sue pellicole più apprezzate, come Prova a prendermi, Romeo + Giulietta e The Beach. Ma queste sono in ottima compagnia, come dimostra l'elenco dei quindici migliori film di Leonardo DiCaprio, riportati in ordine rigorosamente cronologico di uscita.



I MIGLIORI FILM CON LEONARDO DICAPRIO

Buon compleanno Mr. Grape

Appena diciottenne, Leonardo DiCaprio dimostra di non essere solo un volto televisivo con una performance difficile e commovente che gli vale la prima nomination ai premi Oscar, come Miglior attore non protagonista al fianco di un Johnny Depp già sulla cresta dell'onda. Come però è noto ai più, la statuetta arriverà solo molte nomination e soprattutto molti anni dopo. Ma questa è un'altra storia. La storia di Buon compleanno Mr. Grape si incentra invece su una famiglia disastrata di un paesino degli Stati Uniti, con una madre depressa e sovrappeso e un ragazzino, Arnie (interpretato da Leo), con grave ritardo mentale. A prendersi cura di tutti è il fratello maggiore Gilbert, che intravede un barlume di speranza nell'arrivo in città di una ragazza di nome Becky.

Anno: 1993

Genere: drammatico

Regia: Lasse Hallström

Cast: Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Juliette Lewis, Darlene Cates, John C. Reilly, Mary Steenburgen

Romeo + Giulietta

Baz Luhrmann rielabora in chiave postmoderna il celebre dramma shakespeariano, ambientandolo nell'immaginaria Verona Beach, dove le potenti famiglie dei Montecchi e dei Capuleti si affrontano, spesso anche ricorrendo alle maniere forti. L'amore tra i giovani Romeo e Giulietta, però, è più forte di qualsiasi divisione.



Anno: 1996

Genere: drammatico/sentimentale

Regia: Baz Luhrmann

Cast: Leonardo Di Caprio, Claire Danes, John Leguizamo, Pete Postlewaithe, Harold Perineau



Titanic

Il film della svolta, che ha reso Leonardo DiCaprio un divo su scala planetaria, oltre che uno dei sex symbol assoluti dell'epoca. Eppure, per il Leonardo attore la pellicola di James Cameron poteva anche essere una pietra tombale, ponendo fine alle sue ambizioni di interprete e rilegandolo per sempre al ruolo del belloccio. Se non è accaduto è perché oltre a un bel visino c'era qualcosa di più. La trama del film si intreccia con il disastroso naufragio del Titanic, la pantagruelica nave da crociera che nel 1912 si scontrò con un iceberg. A bordo l'agiata (e fidanzata) Rose DeWitt Bukater Dawson Calvert e lo squattrinato artista Jack Dawson. Tra i due è subito passione, nonostante le differenze di ceto rendano impossibile il loro amore.

Anno: 1997

Genere: Drammatico

Regia: James Cameron

Cast: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Gloria Stuart, Kathy Bates, Frances Fisher

The Beach

Una pellicola ardita e sperimentale che all'epoca non ebbe molto successo, ma che ha dimostrato quanto fosse disposto a fare il nostro eroe per diventare un Attore con la A maiuscola, e per questo degna di entrare nel novero dei migliori film di Leonardo DiCaprio. A dirigerlo l'eclettico Danny Boyle, fresco del trionfo con Trainspotting, ma anche del mezzo flop con Una vita esagerata. Qui Leo è un giovane turista americano che, in viaggio in Thailandia, viene a conoscenza di una meravigliosa isola segreta, dalle spiagge incontaminate. Fa di tutto per raggiungerla, ma una volta sul posto scopre di non essere propriamente arrivato in paradiso.

Anno: 2000

Genere: avventura

Regia: Danny Boyle

Cast: Leonardo DiCaprio, Robert Carlyle, Tilda Swinton, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet

Gangs of New York

Il film che inaugura la fortunata collaborazione tra Leonardo DiCaprio e uno dei più celebrati registi di sempre, ovvero Martin Scorsese. Che qui lo cala nel ruolo principale di Amsterdam Vallon, ragazzo che nella New York della seconda metà del XIX secolo cerca vendetta nei confronti di Bill il Macellaio, capo dei protestanti nativi della Grande Mela, reo di avere ucciso anni prima suo padre, il quale a sua volta guidava i cattolici irlandesi, sottoposti a discriminazioni e angherie di ogni tipo. Il giovane riesce a farsi prendere sotto la protezione del nemico senza rivelare la sua identità, ma allo stesso tempo comincia a sviluppare una profonda ammirazione nei suoi confronti. A dividerli inesorabilmente, però, c'è il sangue.

Anno: 2002

Genere: drammatico, storico

Regia: Martin Scorsese

Cast: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson, Cameron Diaz, Jim Broadbent, Brendan Gleeson, John C. Reilly

Prova a prendermi

Due titani di Hollywood come Tom Hanks e Leonardo DiCaprio faccia a faccia in questa brillante commedia diretta da Steven Spielberg. Leo è Frank Abagnale Jr. (dal cui libro di memorie è tratto il film), un giovane truffatore esperto nel cambiare identità a suo piacimento. Tom è Carl Hanratty, l'agente dell'FBI sulle sue tracce. Una sfida all'ultimo inseguimento che è molto di più di una semplice partita a guardie e ladri, perché a giocare sono due tipi maledettamente in gamba e a dir poco tenaci.

Anno: 2002

Genere: commedia

Regia: Steven Spielberg

Cast: Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Christopher Walken, Martin Sheen, Amy Adams, James Brolin, Nathalie Baye

The Aviator

Di nuovo in team con Martin Scorsese, di nuovo un filmone. In più arriva la seconda candidatura ai premi Oscar (la terza giungerà due anni più tardi con Blood Diamond, pellicola che per un pelo non rientra in questa classifica dei migliori film con Leonardo DiCaprio), senza che però poi la nomination si tramuti in vittoria. Questa volta Leo interpreta il leggendario Howard Hughes, miliardario, appassionato di aerei, nonché regista e produttore cinematografico che riuscì, seppure con costi altissimi, a sfondare a Hollywood e a cambiare il mondo dell'aviazione. Nevrotico, paranoico, eccessivo, insomma uno di quei personaggi che rimangono impressi nella mente del pubblico.

Anno: 2004

Genere: biografico

Regia: Martin Scorsese

Cast: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Gwen Stefani, John C. Reilly, Alec Baldwin, Jude Law, Ian Holm

The Departed - Il bene e il male

Dopo numerosi tentativi, Martin Scorsese riesce finalmente ad aggiudicarsi il premio Oscar per la Miglior regia. Ancora niente da fare per il suo amico attore, che non arriva nemmeno alla nomination. Poco male, perché l'interpretazione è comunque da ricordare, in quello che è senza dubbio uno dei migliori film di Leonardo DiCaprio. L'attore è Billy Costigan, un giovane proveniente da una famiglia di criminali che vorrebbe entrare nella Polizia. Viene arruolato per un'operazione sotto copertura e, dopo essere stato in carcere, riesce a farsi assoldare dal boss della mala Frank Costello. Il quale ha però a sua volta un figlioccio che è riuscito a diventare un poliziotto e passa informazioni riservate al patrigno.

Anno: 2006

Genere: Thriller

Regia: Martin Scorsese

Cast: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Vera Farmiga, Martin Baldwin

Blood Diamond - Diamanti di sangue

Il cinico mercenario Danny Archer si trova in Sierra Leone per fare soldi grazie al contrabbando di diamanti. Nel frattempo l'umile pescatore Solomon viene separato dalla famiglia e costretto a lavorare in un giacimento, dove trova un enorme diamante che riesce però a nascondere. I due si ritrovano in prigione, dove Archer viene a sapere della pietra, promettendo a Solomon di aiutarlo a ritrovare i suoi, in cambio dell'ubicazione di quel tesoro.



Anno: 2006

Genere: drammatico/azione

Regia: Edward Zwick

Cast: Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly

Revolutionary Road

Leonardo DiCaprio si ritrova sul set con Kate Winslet, vecchia "compagna" diTitanic. Con loro anche il bravissimo Michael Shannon, candidato agli Oscar come Miglior attore non protagonista. Frank ed April sono sposati e hanno due figli, ma sono infelici perché non hanno mai avuto l'occasione di condurre la vita che avrebbero voluto, coronando il sogno di andare a vivere in Francia. Un giorno, dopo una furibonda lite, lui torna a casa e trova lei felice e sorridente, perché ha deciso che la loro famiglia andrà a vivere in Francia. In principio il marito accetta, ma ben presto la realtà si metterà di traverso.



Anno: 2008

Genere: drammatico



Regia: Sam Mendes



Cast: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Michael Shannon, Kathy Bates



Inception

Christopher Nolan arruola Leonardo DiCaprio assieme a un gruppo di talentuosi attori come Joseph Gordon-Levitt ed Ellen Page in questo cervellotico film a base di sogni e intrighi. Protagonista della vicenda è Dominic Cobb, un individuo specializzato nel penetrare nei sogni delle persone per carpire i loro segreti. Questa volta, però, Dom viene assunto assieme al suo team per una missione diametralmente differente, che prevede l'innesto di un'idea nella mente di una persona. Ma l'operazione si rivela presto ricca di pericoli.

Anno: 2010

Genere: Fantascienza, thriller

Regia: Christopher Nolan

Cast: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Ellen Page, Cillian Murphy, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Michael Caine

Django Unchained

Quentin Tarantino vuole Leonardo DiCaprio nel ruolo per lui insolito del villain, e il risultato è clamoroso. Nei panni dello schiavista e proprietario terriero Calvin J. Candie, il divo riesce a costruire un personaggio capriccioso, spietato e imprevedibile. Un vero osso duro per Django Freeman, l'ex schiavo che con l'aiuto del cacciatore di taglie King Schultz vuole vendicarsi di lui e al contempo liberare l'amata moglie Broomhilda. Come sempre con Tarantino, non potrà che finire in un massacro.

Anno: 2012

Genere: western, azione

Regia: Quentin Tarantino

Cast: Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Christoph Waltz, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, James Remar, Franco Nero

The Wolf of Wall Street

Ennesima collaborazione tra Leo e Scorsese, che fanno squadra per raccontare la storia assurda ma vera di Jordan Belfort, l'ambiguo broker che negli anni ’80 riuscì a costruire un impero finanziario a partire dal niente, grazie al suo stile aggressivo e a un elaborato sistema di truffemesso in piedi con il suo socio Donnie Azoff. Ricco sfondato, Jordan conduce uno stile di vita a dir poco sopra le righe, tra prostitute, festini e droghe di ogni tipo. Ma come in Borsa, il crollo è dietro l’angolo. Folle e pirotecnico proprio come il personaggio che racconta, The Wolf of Wall Street è senza dubbio uno dei migliori film di Leonardo DiCaprio. Di nuovo una nomination agli Oscar, di nuovo a bocca asciutta.

Anno: 2013

Genere: biografico

Regia: Martin Scorsese

Cast: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Rob Reiner, Jon Bernthal, P.J. Byrne

Il grande Gatsby

Baz Luhrmann chiama di nuovo a sé Leo, per cimentarsi con l'adattamento cinematografico del leggendario romanzo di Francis Scott Fitzgerald. DiCaprio interpreta il personaggio che dà il nome al libro e al film, un misterioso magnate conosciuto per i suoi folli festini, che in breve sconvolgerà la vita del più umile Nick Carraway, impersonato da Tobey Maguire.



Anno: 2013

Genere: drammatico



Regia: Baz Luhrmann



Cast: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Isla Fisher, Jason Clarke



Revenant – Redivivo

Leonardo si tuffa anima e corpo in questo progetto, sottoponendosi alle “angherie” del regista messicano Alejandro Gonzalez Iñarritu (arrivando a farsi ricoprire di formiche, a tuffarsi nell’acqua ghiacciata e < mangiare il fegato crudo di un bisonte) pur di riuscire a vincere l’agognato premio Oscar. E la statuetta finalmente arriva: grazie al ruolo di Hugh Glass, una guida che negli Stati Uniti del nord del XIX secolo viene abbandonata nel bosco dai compagni che lo danno per spacciato in seguito all’attacco di un orso, e nonostante sia in fin di vita riesce a mettersi sulle loro tracce per vendicare il figlio che gli hanno ucciso, ecco che arriva l’Oscar come Miglior protagonista. Meritatissimo.

Anno: 2015

Genere: avventura

Regia: Alejandro Gonzalez Iñarritu

Cast: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domnhall Gleeson, Will Poulter, Forrest Goodluck