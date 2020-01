Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 23 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 23 gennaio, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Holmes & Watson, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film del 2018 scritto e diretto da Etan Cohen, con Will Ferrell e John C. Reilly. La pellicola si ispira alle vicende della celebre coppia Sherlock Holmes-dott. Watson creata da Arthur Conan Doyle, rivisitandola in chiave comica. Il duo si ritroverà a indagare su un delitto a Buckingham Palace. Per una serata divertente.

The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film americano del 2010 per la regia di Harald Zwart, con Jackie Chan, Jaden Smith, Taraji P. Henson, Wenwen Han, Rnagguang Yu. Dre Parker è un ragazzino di Detroit di 12 anni a cui tocca trasferirsi a Pechino, dove la madre deve recarsi per lavoro. Giunto nella sua nuova scuola, Dre si innamora subito della compagna di scuola Mei Ying, ricambiato. La cosa non va giù al bullo locale, che si impone su Dre – il quale dovrà apprendere il kung fu per difendersi e proteggere la sua serenità. Sulla scia del cult anni ’80, tornano le emozionanti sfide di Jackie Chan a colpi di arti marziali.

Suburban Girl – Talvolta la fine è solo un nuovo inizio, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film commedia del 2007 per la regia di Marc Klein, con Sarah Michelle Gellar, Alec Baldwin, Maggie Grace, James Naughton, Chris Carmack, Vanessa Branch, Peter Scolari. La bella Brett viene dalla periferia e ora lavora in una casa editrice in città. Archie è un importante editore di 20 anni più vecchio. I due si incontrano e si piacciono, ma prima di cominciare una storia Brett dovrà lasciare l’immaturo fidanzato. Un’impresa tutt’altro che semplice. Un’effervescente commedia romantica.

Un poliziotto a 4 zampe, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film del 1989 diretto da Rod Daniel e interpretato da James Belushi e dal vero cane poliziotto Jerry Lee. A San Diego in California, il detective Thomas Dooley riesce ad ottenere un cane addestrato, Jerry Lee, di carattere irrequieto ma dal fiuto infallibile. Divertente commedia poliziesca.

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia italiana del 2019 diretta da Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli. Un gruppo di tre amici escogita un metodo per fare soldi facili. Uno strano scherzo del destino, però, li fa viaggiare indietro nel tempo. I tre si ritroveranno negli anni ’80, alle prese con la Banda della Magliana. Una fantasiosa commedia.

I peggiori, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Vincenzo Alfieri. Un film con Lino Guanciale, Vincenzo Alfieri, Antonella Attili, Tommaso Ragno, Miriam Candurro. Massimo e Fabrizio sono due fratelli romani trentenni trapiantati a Napoli. Cresciuti nel benessere, sono caduti in disgrazia quando la madre è fuggita dopo aver mandato in rovina centinaia di famiglie che avevano affidato alla sua finanziaria i loro risparmi. Film commedia del 2017, candidato ai Nastri d’Argento.

Ex – Amici come prima, ore 21:00 Comedy Central

Commedia italiana del 2011 per la regia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Tosca d'Aquino. Diverse storie raccontano come la vita di ognuno possa essere stravolta da un incontro fortuito che ti fa innamorare e poi ti porta via. Una combinazione di racconti di persone, molto diverse tra loro, che vivono vite comuni improvvisamente sconvolte da una storia d'amore che, col tempo, si trasforma. Da non perdere per gli amanti della comicità romantica.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Another Happy Day, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film di Sam Levinson del 2011 dove, in occasione di un caotico matrimonio, si riunisce una famiglia decisamente sui generis. Nel cast: Ellen Barkin, Michael Nardelli, Thomas Hayden Church, Demi Moore, George Kennedy, Ezra Miller, Daniel Yelsky, Kate Bosworth. Alla vigilia del matrimonio di suo figlio, Lynn, una donna che ha sempre nascosto le sue emozioni, deve fare i conti con il suo ex-marito e la sua calda moglie, con il disprezzo della madre fredda, il padre lontano e la sua ridicola sorella. La presenza dei suoi tre figli profondamente turbati non rende di certo le cose più facili. Un film comico e oscuro allo stesso tempo, da guardare per una serata all’insegna delle emozioni.

Il dubbio, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di John Patrick Shanley, con Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis, Alice Drummond. Si può essere divisi, come capita a Sorella Aloysius Beauvier, interpretata da una sempre superlativa Meryl Streep, tra intolleranza e dubbio? Essere la preside dal pugno di ferro della scuola St. Nicholas nel Bronx (siamo nel 1964) e sospettare di pedofilia, con troppa fede e forse con verità, il carismatico Padre Flynn, dal volto più che realistico del compianto Philip Seymour Hoffman. Un’ottima sceneggiatura e un cast stellare per un film da non perdere.

Dolce novembre, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film del 2001 diretto da Pat O'Connor, remake dell’omonimo film del 1968, con Keanu Reeves, Charlize Theron, Jason Isaacs. Un dirigente ossessionato dal lavoro e una donna fuori dagli schemi decidono di intrecciare un rapporto personale per la durata di prova di un mese. Un’intensa e struggente storia d’amore.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Alpha: Un’amicizia forte come la vita, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film di Albert Hughes, con Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela, Natassia Malthe, Priya Rajaratnam. Keda, figlio di Tau, sta attraversando i riti di formazione per entrare nella squadra di cacciatori e procacciatori guidata dal padre. Ha un talento innato per aguzzare le pietre e una buona intelligenza, ma è meno brutale di quello che richiede il mondo preistorico dove vive. Durante una caccia al bufalo, viene caricato da un animale e sbalzato giù da un crepaccio. Il suo corpo si ferma su una sporgenza nella roccia, ma gli altri pensano sia morto e lo abbandonano. Quando si riprenderà, finirà trascinato dall'acqua e dovrà difendersi da alcuni lupi. Con il loro capobranco ferito inizierà una sorta di rapporto di amicizia. Un’emozionante storia di crescita ambienta nella preistoria.

The Italian Job, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di F. Gary Gray. Un film con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Donald Sutherland, Jason Statham. Charlie Croker e la sua banda hanno messo a segno un colpo miliardario sottraendo lingotti d'oro da un palazzo veneziano. Ma qualcuno all'interno del gruppo ha deciso di tenersi tutto per sé, non esitando a eliminare il vecchio John, padre spirituale del gruppo, pur di mettere le mani sul malloppo. Urge vendetta: e quale vendetta migliore che riappropriarsi del maltolto, inscenando il più gigantesco ingorgo della storia per poter scappare indisturbati o quasi a bordo di tre Mini? Cast notevole.

Film thriller da vedere stasera in TV

L’uomo sul treno - The Commuter, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film di Jaume Collet-Serra del 2018, con Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks. Un uomo viene messo al centro di un complotto: dovrà scoprire l'identità di un criminale entro la fine del viaggio in treno che fa tutti i giorni. “L’uomo sul treno - The Commuter” è un film da vedere assolutamente se siete amanti dei thriller che tengono col fiato sospeso. Ottima l’interpretazione di Liam Neeson.

Il collezionista, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film del 1997 diretto da Gary Fleder, con Morgan Freeman, Brian Cox, Bill Nunn, Ashley Judd, Cary Elwes. Un pericoloso maniaco si aggira per le vie del South Carolina e rapisce giovani studentesse. Anche la nipote del poliziotto Alex Cross scompare misteriosamente mettendo l’uomo sulle tracce del collezionista, la cui perversione è quella di rapire giovani donne per collezionarle in una caverna nascosta nel bosco. Un thriller che vi farà rimanere col fiato sospeso.

Il luogo delle ombre, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film del 2013, diretto da Stephen Sommers, con Anton Yelchin, Addison Timlin, Willem Dafoe, Leonor Varela, Nico Tortorella. Odd Thomas è un sensitivo e un giorno vede comparire numerosi Bodach attorno a una persona. I Bodach, di cui solo lui può avvertire la presenza, segnalano l'imminenza di un vento letale di vasta portata. Odd Thomas decide allora di entrare in azione. Un viaggio nel mondo del soprannaturale, ma anche una storia di coraggio e amore nell’eterna battaglia tra bene e male. Consigliato.

Seven, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di David Fincher, con Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, John C. McGinley. Sette delitti ispirati ai sette peccati capitali. Un obeso (la gola) viene ucciso col cibo. Un avvocato famoso per l'avarizia, prima di essere ucciso è stato costretto a mangiare un pezzo di se stesso. E così via per le altre vittime, che vengono uccise secondo la pena del contrappasso rispetto agli altri peccati capitali: accidia, superbia, ira, lussuria, invidia. Dal romanzo di Andrew Kevin Walker, un film che è diventato un cult. Cast perfetto, tra cui spiccano Brad Pitt e Kevin Spacey.

Film biografici da vedere stasera in TV

Nureyev – The White Crow, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Ralph Fiennes dirige e interpreta “Nureyev – The White Crow”, film con Oleg Ivenko e Adèle Exarchopoulos. Dopo un’infanzia sofferta nella gelida Ufa, Rudolf diventa ballerino a Leningrado. A soli 22 anni fa parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la quale va a Parigi nel 1961, una trasferta che gli cambierà la vita. Infatti, nonostante le forti pressioni degli ufficiali del KGB per farlo tornare in patria, Nureyev sceglie di rimanere in Francia chiedendo l’asilo politico. Film biografico che racconta l’inizio della carriera del ballerino e coreografo russo Rudolf Nureyev.

